Стало відомо, що з’явиться замість кінотеатру “Січ” у Дніпрі на Тополі-3 - Днепр Инфо
Стало відомо, що з’явиться замість кінотеатру “Січ” у Дніпрі на Тополі-3
просмотров
Сегодня 18:44

Замість кінотеатру "Січ" на Тополі збудують торговельний центр.

Новости Днепра про Стало відомо, що з'явиться замість кінотеатру

У грудні біля кінотеатру “Січ”, що на Тополі-3 помітили будівельників. На це звернули увагу місцеві мешканці. Техніка з’являлася біля культової споруди кілька разів, тому дніпряни припустили, що будівлю збираються зносити, позаяк раніше повідомлялося, що тут можуть збудувати торговельний центр. 

Як виявилося, замість “Січі” дійсно з’явиться новий ТЦ. На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва зазначено, що за адресою Панікахи, 59 збудують багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс.

Відомо, що скоро будівлю огородять парканом та розпочнуть підготовчі роботи. 

Замовником вказане ТОВ “Вайтран”, а підрядником, який виконуватиме роботи — “Проммонтаж-реконструкція”. 

Зауважимо, що влітку 2023 з’явилася інформація про те, що на Тополі звернуть величезний ТЦ “Topol mall”, про що ми повідомляли раніше. Місцеві мешканці припустили, що на місці “Січі” збудують саме його, утім наразі паспорта об’єкта ще немає тому це підтвердити не можливо. 

Якщо мова йде саме про ТЦ “Topol mall”, то його будівництво мають завершити у 2025 році. 

Новости Днепра про Стало відомо, що з'явиться замість кінотеатру

У пресрелізі йшлося про те, що ТЦ буде неподалік нового ЖК “Тополь Town”, який зводять на Запорізькому шосе. Чи змінилися плани – дізнаємося згодом. Ясно те, що кінотеатру “Січ” у Дніпрі більше не буде. Утім у мешканців району з’явиться місце, де можна відпочити, хоча і не так, як в “Січі”.

Новости Днепра про Стало відомо, що з'явиться замість кінотеатру

Читайте також:

Новости Днепра про Стало відомо, що з'явиться замість кінотеатру Українська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

Залишити відповідь

Новости по теме

Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси
Новини Дніпра
Сегодня 18:02
Як у Дніпрі будуть працювати травмпункти на свята та їхні адреси

Важлива інформація!

Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:36
Як виглядав зимовий Дніпро 100 років тому: лід на річці та 3-метрові кучугури снігу (ФОТО)

З кожним роком зими у Дніпрі стають дедалі теплішими, цього…

У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)
Новини Дніпра
Сегодня 17:17
У Дніпрі на Набережній Перемоги вітром з коренем вирвало 10-метрову тополю (ФОТО)

На Набережній Перемоги тополя впала на дорогу.

У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнею
Новини Дніпра
Сегодня 16:50
У Дніпрі залицяння 16-річного юнака до дівчини закінчилося переломами та лікарнею

У Дніпрі юнак травмувався, коли залицявся до дівчини.