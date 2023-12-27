Стало відомо, що з’явиться замість кінотеатру “Січ” у Дніпрі на Тополі-3

Замість кінотеатру "Січ" на Тополі збудують торговельний центр.

У грудні біля кінотеатру “Січ”, що на Тополі-3 помітили будівельників. На це звернули увагу місцеві мешканці. Техніка з’являлася біля культової споруди кілька разів, тому дніпряни припустили, що будівлю збираються зносити, позаяк раніше повідомлялося, що тут можуть збудувати торговельний центр.

Як виявилося, замість “Січі” дійсно з’явиться новий ТЦ. На порталі Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва зазначено, що за адресою Панікахи, 59 збудують багатофункціональний торговельно-розважальний комплекс.

Відомо, що скоро будівлю огородять парканом та розпочнуть підготовчі роботи.

Замовником вказане ТОВ “Вайтран”, а підрядником, який виконуватиме роботи — “Проммонтаж-реконструкція”.

Зауважимо, що влітку 2023 з’явилася інформація про те, що на Тополі звернуть величезний ТЦ “Topol mall”, про що ми повідомляли раніше. Місцеві мешканці припустили, що на місці “Січі” збудують саме його, утім наразі паспорта об’єкта ще немає тому це підтвердити не можливо.

Якщо мова йде саме про ТЦ “Topol mall”, то його будівництво мають завершити у 2025 році.

У пресрелізі йшлося про те, що ТЦ буде неподалік нового ЖК “Тополь Town”, який зводять на Запорізькому шосе. Чи змінилися плани – дізнаємося згодом. Ясно те, що кінотеатру “Січ” у Дніпрі більше не буде. Утім у мешканців району з’явиться місце, де можна відпочити, хоча і не так, як в “Січі”.

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