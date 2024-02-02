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На 8 і більше годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Сьогодні 07:00
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Сьогодні, 2 лютого, у Дніпрі вимикатимуть світло деяким мешканцям.

Новости Днепра про На 8 і більше годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)

Причина – Центральна енергетична компанія буде проводити ремонтні роботи.

Про це повідомили у Telegram-каналі компанії.

Отже, з 08:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

  • вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;
  • вул. Дмитра Кедріна: 47, 49;
  • вул. Кедрова: 47;
  • вул. Надії Алексєєнко: 108, 112.

З 09:00 до 17:00 за адресами:

  • вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;
  • пров. Анжерський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;
  • пров. Пожарського: 1-8, 10-16;
  • пров. Студентський: 1-15, 17, 19.

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Новости Днепра про На 8 і більше годин: де сьогодні у Дніпрі вимикатимуть світло (АДРЕСИ)Українська

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