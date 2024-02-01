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Найвпізнаванішу вулицю в центрі Дніпра номінували на престижну міжнародну премію

Сьогодні 21:30
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Один із найвпізнаваніших бульварів Дніпра номінували на престижну міжнародну премію.

Новости Днепра про Найвпізнаванішу вулицю в центрі Дніпра номінували на престижну міжнародну премію

Архітекторів, які проєктували бульвар Південний, номінували на премії ArchDaily 2024 Building of the Year Awards. Про це йдеться на офіційному сайті премії. Попри те, що реконструйовану вулицю відкрили ще в 2021 році, однак розробка дніпровських дизайнерів досі привертає увагу своїх колег.

Нагадаємо, доброустрій бульвару Південного розробляли Сергій Філімонов та Наталія Каширіна. Проєкт ще в 2021 році отримав численні дипломи та визнання на міжнародних архітектурних конкурсах.

Бульвар Південний став номінантом на ArchDaily 2024 Building of the Year Awards! Дуже раді бути причетними до якісних змін у рідному місті! Вітаємо всіх причетних і залучаємо до голосування за проєкт всіх, кому подобається цей обʼєкт! Голосування закінчується 13 лютого, долучайтеся до розширення якісного українського середовища! – написав Сергій Філімонов.

За три роки бульвар став однією з найвпізнаваніших вулиць Дніпра, на ряду з набережною та іншими знаковими туристичними локаціями.

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Новости Днепра про Найвпізнаванішу вулицю в центрі Дніпра номінували на престижну міжнародну преміюУкраїнська Новости Днепра про Найвпізнаванішу вулицю в центрі Дніпра номінували на престижну міжнародну преміюРусский

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