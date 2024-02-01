У Дніпропетровській області яструб вполювавши здобич, попався іншому мисливцю (ФОТО)

У Дніпропетровській вдалося сфотографувати хижого птаха.

У Павлограді, Дніпропетровської області зазняли хижого птаха. Спіймавши здобич, яструб попався у фотопастку.

Околиця м. Павлоград, Дніпропетровська обл., – підписав Роман Рись та виклав фото у спільноті “Птахи України”.

Зимняк має циркумполярне поширення в Євразії та Північній Америці. Ареал охоплює відкриту тундру та лісотундру.

Мешкає у відкритій тундрі та лісотундрі. Живиться головним чином лемінгами та іншими дрібними ссавцями та птахами. Перелітний птах, взимку досягає Південної Європи, Середньої та Центральної Азії та південних частин США.

Я навіть назву таку вперше чую

супер! як вам вдалося зробити цей суперовий кадр?

більше 2-х місяців намагався. Стаціонарна засідка не дала результату, бо канюки із зимняками періодично змінюють локації полювання, в залежності від наявності кормової бази, хоча вони й повертаються на попередні локації

Всі слова зайві… найкраще фото з тих, які колись бачила!

Після уходу залишайте в засідці скляну пляшку (донишком до птахів). І хай тижнями стоіть, привикнуть…А фото-супер! Вітаю! – пишуть у коментарях.