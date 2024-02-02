Кина уже не будет: последний из трех легендарных кинотеатров Днепра реконструируют

В Днепре, вероятно, могут реконструировать старый кинотеатр «Спутник», когда-то входивший в тройку легендарных «космических» кинозалов.
Речь идет о «Салюте» на Победе, «Космосе» на проспекте Науки (до недавнего времени Гагарина — ред.) и «Спутник» на улице Независимости (бывшей — Титова).
И вот на портале Prozzoro появилась информация о том, что Спутник могут реконструировать. Здание перепрофилируют под административно информационный центр отдела «Коммуникационный центр Службы 112» в городе Днепр.
Пока что государственный «Центр инфраструктуры и технологий МВД» заказал работы по подготовке документации к проекту реконструкции. На это МВД готово выделить чуть более 6 млн. гривен.
Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 15 марта 2024 года.
Больше подробностей относительно начала работ или внешнего вида здания пока нет. По всей вероятности, тендер могут и отменить, так как к нему есть претензии у народных аудиторов.
Однако вполне понятно, что внутри кинотеатра точно уж «кина не будет».
Кинотеатр «Спутник» был построен по «спецзаказу» ЮМЗ и открыт 15 августа 1963 года. В 2004 году его немного реконструировали и с тех пор здание пустует. Сейчас здесь иногда проводятся концерты. Постоянно сооружением пользуются только воспитанники Вокально-хореографического ансамбля «Юность Днепра».
Для многих горожан «Спутник» важное место, ведь раньше здесь «кипела» жизнь. Рядом с кинотеатром назначали встречи и просто гуляли с друзьями или любимыми.
Напомним, ранее в Днепре начали сносить кинотеатр «Сич» на ж/м Тополь. Вместо него могут построить торговый центр.
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