Ікони та Rolex: що задекларували депутати ВР від Дніпропетровщини

В цьому році народні депутати знову подають декларацію про доходи. У Верховній Раді нашу область представляє майже два десятки депутатів. Всі вони подали свої декларації.

Журналісти dnepr.info вивчили декларації нардепів від Дніпра та Дніпропетровської області.

Всього у Раді від Дніпропетровщини «відкомандировано» 17 депутатів. Ми вирішили продивитись декларації їх усіх. Для зручності ми будемо видавати інформацію про те, що є в деклараціях у депутатів частинами. Сьогодні представляємо третю, заключну частину. Першу можна прочитати тут. А другу – ось тут.

Власник землі та винуватець ДТП

Депутат Олександр Трухін має у власності майже 10 земельних ділянок, які він придбав у 2015 році. Він та його дружина у травні 2022 року отримали право користування на квартиру в Австрії. У 2023 році депутат Трухін купив ще одну ділянку у Полтавській області за 90,9 тис грн. Розмір земельної ділянки 39 тис кв м.

За минулий рік він задекларував 181 тис грн зарплати, отриманої за основним місцем роботи. У Києві він та його дружина орендують квартиру для проживання. Також депутат отримав подарунок спадщину у розмірі 90,9 тис грн.

У готівці депутат тримає 2 млн грн, на депозиті у нього розміщено 4 тис грн та 5,4 тис грн. Також депутат задекларував покупку декілька квадрокоптерів, дронів та авто у 2023 році які були придбані для потреб Сил безпеки та оборони України та зроблені ним благодійні внески – декілька у розмірі 399 тис грн. на придбання авто для Сил безпеки та оборони України.

До обрання до ВР був депутатом Полтавської обласної ради. Є засовником ряда фірм, зокрема «Екодобробут», «Андріївка Агро». Обирався на виборчому окрузі №40.

У 2023 році склав мандат так як став винуватцем ДТП та намагався дати хабаря поліцейському. Провину визнав.

Готівка дружини

Депутат Владислав Бородін за 2023 рік заробив за основним місцем роботи 644,6 тис грн.

Дружина депутата у 2021 році придбала будинок у Дніпровському районі. Вартість об’єкта становила 2,1 млн грн. Тоді ж вона купила и земельну ділянку за 120 тис грн також у Дніпровському районі. У власності дружини також знаходиться легковий автомобіль Lexus RX 350 2018 року випуску який вона придбала за 563 тис грн у 2021 році.

Депутат має право користування на 2 авто дружини – це Lexus LX 570, який вона придбала у 2021 році за 1,7 млн грн та на Toyota Land Cruiser 300 2022 року, що був куплений в середині 2023 року за 2,5 млн грн. Також дружина депутата займається підприємницькою діяльністю і за минулий рік вона отримала 1,5 млн грн.

Крім цього, дружина депутата отримала 2 млн грн доходу від відчуження рухомого майна. У її власності є 34 ти дол та 10 тис євро готівки і ще 450 тис грн. Спільна сумісна власність подружжя – це 150 тис грн. готівки. Банківських рахунків Бородін має декілька, на одному тримає 251 тис грн, на іншому – 100 тис грн.

Був обраний до ВР на виборчому окрузі №38 – Новомосковськ, Магдалинівський, Юріївський та Новомосковський район. До виборів був засновником ГО «Всеукраїнська організація «Гідність і Воля», засновником ТОВ «Українсько-польське підприємство з іноземними інвестиціями».

У 2015 році був обраний депутатом Днепропетровської обласної ради, під час каденції очолював постійну комісію з питань забезпечення правоохоронної діяльності.

Чоловік підприємиці

Депутат Сергій Северин разом з дружиною володіють нежитловим приміщенням на більше ніж 200 кв м, воно було придбане у 2021 році за 658 тис грн. У тому ж році вони придбали квартиру у Дніпрі на 29,4 кв м вартістю 362 тис грн. У власності дружини є також авто Subaru Forester 2020 року випуску. Машина була придбана у серпні 2022 року за 557 тис грн.

Також жінка отримала 407 тис грн. доходів від підприємницької діяльності, а сам депутат за рік отримав 639 тис грн. зарплати за основним місцем роботи. У готівці дружина Северина тримає 10 тис дол. Та 620 тис грн. Сам він на депозиті має різні суми від 144 грн до 3,2 тис грн та 141 тис грн.

До того як стати депутатом ВР був заступником голови – начальником управління економіки, бюджету та фінансів виконавчого апарату Дніпропетровської облради.

Акції та квартири

Депутат Денис Герман за основним місцем роботи отримав 590 тис грн зарплати за 2023 рік. Його дружина задекларувала 15,8 тис грн заробітної плати за основним місцем роботи та ще 672,9 тис грн вона отримала працюючи за сумісництвом. Вона займається підприємницькою діяльністю та є власником ТОВ «Герман Консалтинг». задекларувала дохід від цього у 595 тис грн.

Також за 2023 рік дружина депутата отримала 150 тис доходу від відчуження рухомого майна. Готівкою жінка тримаж 8 млн грн, 123 тис дол та 51 тис євро і 32 тис грн. На банківських рахунках дружини Германа є кошти в українській, польській валютах та у євро – 237 грн а ще 7 та 11 тис грн, 2,3 тис злотих та 40 евро відповідно.

Родина депутата володіє декількома квартирами. Частина були придбані його дружиною ще до того, як чоловік став народним обранцем, а декілька вона купила вже у 2022 -2023 роках. Зокрема це квартира у Києві, що була придбана за 3,5 млн грн на початку лютого 2022 року, паркомісце за 700 тис грн, яке було придбане наприкінці 2022 року.

Тоді ж дружина пана Германа Оксана купила ще одну квартиру Польщі. Житло невеличке – 49 кв м, а його вартість складає 6,6 млн грн. В середині минулого року Оксана Герман купила у Обхухівському районі Київської області земельну ділянку за 808 тис грн.

Депутат є власником автомобіля Volvo 2018 року випуску, що був придбаний у серпні 2019 за 1,6 млн грн. Його дружина їздить на автомобілі 2019 року випуску – це Lexus NH300H, вартість якого складає 1,4 млн грн.

Також Оксана Герман Володіє цінними паперами – акціями корпорацій Apple, Microsoft, Visa, Alphabet, Amazon, The Coca-Cola Company на різні суми – від ,17 до 82,5 тис грн.

До ВР був обраний на одномандатному виборчому окрузі №35 – це Нікополь, Покров, Нікопольский район.

Ікони та картини

Депутат Дмитро Шпенов за 2023 рік заробив у Верховній Раді 587,5 тис грн, а також отримав дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав – це 542 тис грн. Крім цього, депутат дав позику у розмірі 35 тис дол, а у готівці тримає 8 тис євро. Ще близько 50 тис грн він розмістив на депозитах у банку. Має й валютний рахунок на якому знаходиться майже 2 тис дол.

У своїй власності депутат має земельну ділянку в Чернігівській області. Він придбав її у 2021 році за 792 тис грн – площа ділянки 1,5 тис кв м. Також у тій же області депутат має житловий будинок площею 187,9 кв м. Житло було придбане у 2021 році. Його вартість 79 тис грн.

У власності депутата є колекція книг – приблизно 1000 примірників, але її грошова вартість невідома, а також колекція картин з 10 штук, вартість також не оголошена. Має депутат і 3 ікони Вартість не відома оскільки право на картину, як на книги та картини, було набуто до подання першої декларації поданої відповідно до Закону «Про запобігання корупції». Так само ним був придбаний годинники марок Rolex, Breguet, IWC Schaffhausen, Dubey & Schaldenbrand.

До виборів працював юристом, був депутатом Криворізської міськради, народним депутатом 8 грудня 2023 року склав депутатські повноваження. У 2011 став Почесним громадянином Криворізського району.

Дорогий автомобіль і рублі

Депутат Роман Каптєлов у 2021 році придбав житловий будинок у Дніпропетровській області. Ромір будинка 92 кв м, вартість 699 тис грн. Тоді ж ним була придбана земельна ділянка на Дніпропетровщині за 26 тис грн. Розмір ділянки – 319 кв м. У власності він має автомобіль Land Rover Discovery 2021 року випуску, придбаний був у тому ж році за 2,1 млн грн.

За місцем роботи депутат отримав 612 тис грн. зарплати. У готівці тримає 270 тис грн, сумарно майже 90 тис дол, у банку – майже 40 тис грн. Задекларував депутат навіть 5 тис російських рублів, які він має на банківському рахунку.

Обирався на одномандатному виборчому окрузі №36 – це Павлоград, Першотравенськ, Тернівка та Павлоградський район. До виборів був підприємцем.

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