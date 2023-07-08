Дуже багато змін: як у Дніпрі у суботу курсує громадський транспорт

У суботу, 8 липня, у Дніпрі деякі маршрутки та трамваї змінили схему руху.
Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.
Також вносяться зміни в роботу деяких автобусних маршрутів у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської у напрямку просп. Нігояна:
Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийде 133 одиниці рухомого складу.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 701 машина (з них 106 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!
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