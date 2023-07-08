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Дуже багато змін: як у Дніпрі у суботу курсує громадський транспорт

Сьогодні 09:02
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Дуже багато змін: як у Дніпрі у суботу курсує громадський транспорт

У суботу, 8 липня, у Дніпрі деякі маршрутки та трамваї змінили схему руху.

Так, трамвайний маршрут №15 не курсуватиме.

Також вносяться зміни в роботу деяких автобусних маршрутів у зв’язку з перекриттям руху автомобільного транспорту на перехресті просп. Івана Мазепи та вул. Київської у напрямку просп. Нігояна:

  • № 146-Б здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів;
  • № 157-А здійснюватиме об’їзд за схемою: просп. Івана Мазепи – вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • № 156, № 156-А, № 90 здійснюватимуть об’їзд за схемою: вул. Київська – вул. Західна – вул. Карла Роде – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи;
  • № 75-К здійснюватиме об’їзд за схемою: Криворізьке шосе – вул. Криворізька – просп. Металургів – просп. Івана Мазепи.

Усі інші трамвайні та тролейбусні маршрути працюватимуть у штатному режимі за розкладом вихідного дня. Загалом на маршрути вийде 133 одиниці рухомого складу.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Також по місту працюватиме 92 автобусні маршрути із загальною кількістю 701 машина (з них 106 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздки містом!

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