Могла згоріти заживо: у Нікополі ДСНС-ники врятували жінку з палаючої квартири

Сьогодні, 7 липня, у Нікополі на вулиці Некрасова в одному із будинків горіла квартира.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 13:17.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що пожежа виникла в кімнаті квартири, розташованої на другому поверсі. Існувала загроза поширення займання по всій площі оселі.
Займання локалізували о 13:28 та ліквідували о 13:45. Вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі та пошкодив внутрішнє облицювання стін.
Загальна площа пожежі склала 5 кв. м.
Під час гасіння займання ДСНС-ники врятували 44-річну жінку. Вогнеборці на руках винесли травмовану з палаючої квартири та передали медикам. Жінку госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом – опіки тіла та отруєння продуктами горіння.
До гасіння пожежі залучили 12 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
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