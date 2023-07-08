4-годинна тривога: вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання та постраждалий

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. На жаль, є влучання по сільськогосподарському підприємству в Покровському районі Кривого Рогу.
У результаті виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Один ангар знищено повністю, інший – частково. Пошкоджено 7 вантажівок.
Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.
На жаль, постраждав 26-річний чоловік. У нього – уламкові поранення стегна. Чоловіка госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості, зараз його стан стабільний.
В інших громадах області було спокійно. Мирних вихідних, – додав Лукашук.
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