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4-годинна тривога: вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання та постраждалий

Сьогодні 08:06
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Тривогу оголосили о 01:28, відбій - о 05:20.

Новости Днепра про 4-годинна тривога: вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання та постраждалий

Сьогодні вночі росіяни атакували Дніпропетровську область безпілотниками. На жаль, є влучання по сільськогосподарському підприємству в Покровському районі Кривого Рогу.

У результаті виникла пожежа. Її оперативно загасили рятувальники. Один ангар знищено повністю, інший – частково. Пошкоджено 7 вантажівок.

Про це повідомив Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради.

На жаль, постраждав 26-річний чоловік. У нього – уламкові поранення стегна. Чоловіка госпіталізували до лікарні в стані середньої тяжкості, зараз його стан стабільний.

В інших громадах області було спокійно. Мирних вихідних, – додав Лукашук.

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Новости Днепра про 4-годинна тривога: вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання та постраждалийУкраїнська Новости Днепра про 4-годинна тривога: вночі ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, є влучання та постраждалийРусский

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