“Дошка ганьби”: в Україні хочуть створити публічний реєстр “ухилянтів”

В Україні можуть створили реєстр "ухилянтів"

Про роботу над таким проєктом розповів нардеп Федір Веніславський, у коментарі виданню “Фокус“.

За словами нардепа, наразі розробляється законопроєкт, який допоможе створити в Україні публічний реєстр “ухилянтів”. До прикладу, якщо військовозобов’язаний отримав повістку, підтвердив факт отримання та проігнорував її двічі поспіль, то ТЦК зможе опублікувати його особисті дані в цьому реєстрі. Це можуть бути ім’я чи прізвище, або інші ідентифікаційні ознаки.

Таким чином, “ухилянт” начебто відчуватиме суспільний тиск, який змусить його з’явитися в ТЦК. Якщо хтось таки потрапив до списку, але потім прийшов до військомату, то його дані з реєстру видалять.

Якщо людина була належним чином, можливо через той же месенджер, поінформована і підтвердила, що отримала виклик до територіального центру, але не зʼявилась, то це означає, що вона свідомо не виконує свій конституційний обовʼязок захищати Батьківщину, — пояснив Веніславський.

Втім, поки що ця ініціатива на стадії створення. Попередньо, перша версія законопроєкту буде готова не раніше ніж за два місяці.

Нагадаємо, раніше в передмісті Дніпра вже створювали “дошки ганьби” для “ухилянтів”. Зокрема, в Слобожанському вивісили списки людей, які не прийшли до ТЦК, з підписом: “Вони НЕ захищають Україну”. На цей випадок відреагував омбудсман Дмитро Лубінець, який зазначив, що таким чином був порушений закон про персональні дані, адже там була зазначена особиста інформація про призовників, яку не можна розголошувати.

А ось в Дніпрі повістки “роздавали” в під’їзді.

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