Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки “роздають” у під’їзді багатоповерхівки

У Дніпрі повістки приклеяли на дошку оголошень.

Фото з доказом опублікували в соцмережі.

Мешканці Дніпра стверджують, що декілька повісток залишили на першому поверсі під’їзду однієї з багатоповерхівок на лівому березі.

Віднесіться з відповідальністю, це повістки. Тяжкі часи, – написано на аркуші паперу поруч з повістками.

Якість фото погана, але якщо придивитися можна побачити, що документ начебто виданий Амур-Нижньодніпровським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Справжність документу підтвердити важко, тому можливо це хтось вирішив так пожартувати, адже повістки мають видаватися особисто в руки.

Нагадаємо, в законі не вказано, де саме потрібно вручати повістку. Її можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України – на вулиці, на роботі, вдома. Але приводити людину до військкомату силоміць – заборонено.

Нагадаємо, що повістку можуть вручати:

працівники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;

посадові особи військового комісаріату та ТЦКСП – територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

керівники ЖЕКу, ОСББ.

Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. На підставі посвідчення особи й виписується повістка.

Повістка повинна бути вручена особисто в руки – під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання або оскаржити в суді. Тому засунуті в двері або залишені в поштовій скриньці повістки – не мають ніякої сили.

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