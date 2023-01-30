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  • Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки “роздають” у під’їзді багатоповерхівки

Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки “роздають” у під’їзді багатоповерхівки

Сьогодні 16:43
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У Дніпрі повістки приклеяли на дошку оголошень.

Новости Днепра про Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки

Фото з доказом опублікували в соцмережі.

Мешканці Дніпра стверджують, що декілька повісток залишили на першому поверсі під’їзду однієї з багатоповерхівок на лівому березі.

Віднесіться з відповідальністю, це повістки. Тяжкі часи, – написано на аркуші паперу поруч з повістками. 

Якість фото погана, але якщо придивитися можна побачити, що документ начебто виданий Амур-Нижньодніпровським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки. 

Справжність документу підтвердити важко, тому можливо це хтось вирішив так пожартувати, адже повістки мають видаватися особисто в руки.

Нагадаємо, в законі не вказано, де саме потрібно вручати повістку. Її можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України – на вулиці, на роботі, вдома. Але приводити людину до військкомату силоміць – заборонено.

Нагадаємо, що повістку можуть вручати:

  • працівники органів місцевого самоврядування; 
  • керівники підприємств, установ, організацій, у тому числі закладів освіти, незалежно від підпорядкування і форми власності;
  • посадові особи військового комісаріату та ТЦКСП – територіального центру комплектування та соціальної підтримки;
  • керівники ЖЕКу, ОСББ.

Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. На підставі посвідчення особи й виписується повістка.

Повістка повинна бути вручена особисто в руки – під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання або оскаржити в суді. Тому засунуті в двері або залишені в поштовій скриньці повістки – не мають ніякої сили.

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Новости Днепра про Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки Українська

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