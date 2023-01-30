Залишили на дошці оголошень: у Дніпрі повістки “роздають” у під’їзді багатоповерхівки

Фото з доказом опублікували в соцмережі.
Мешканці Дніпра стверджують, що декілька повісток залишили на першому поверсі під’їзду однієї з багатоповерхівок на лівому березі.
Віднесіться з відповідальністю, це повістки. Тяжкі часи, – написано на аркуші паперу поруч з повістками.
Якість фото погана, але якщо придивитися можна побачити, що документ начебто виданий Амур-Нижньодніпровським районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.
Справжність документу підтвердити важко, тому можливо це хтось вирішив так пожартувати, адже повістки мають видаватися особисто в руки.
Нагадаємо, в законі не вказано, де саме потрібно вручати повістку. Її можуть видати в будь-якому місці, яке не заборонене законодавством України – на вулиці, на роботі, вдома. Але приводити людину до військкомату силоміць – заборонено.
Нагадаємо, що повістку можуть вручати:
Щоб вручити повістку, спочатку встановлюють особу, якій вона вручається. На підставі посвідчення особи й виписується повістка.
Повістка повинна бути вручена особисто в руки – під розпис отримувача. Якщо в повістці є помилки, то можна у присутності свідків відмовитись від її отримання або оскаржити в суді. Тому засунуті в двері або залишені в поштовій скриньці повістки – не мають ніякої сили.
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