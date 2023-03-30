Удар у груди: у Дніпрі сварка між чоловіками закінчилася поножовщиною

На місце оперативно прибули правоохоронці. Поліцейські встановили, що між чоловіками виникла сварка, під час якої 56-річний підозрюваний завдав 38-річному потерпілому удар ножем у груди, після чого втік з місця злочину.
Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці розшукали нападника та затримали його. Під час огляду прилеглої території поліцейські за допомогою службової собаки знайшли на гаражі знаряддя злочину – ніж.
Потерпілого медики госпіталізували до міської лікарні.
Затриманому повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк до 8 років. Триває слідство.
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