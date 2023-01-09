Омбудсмен відреагував на “списки ухилянтів”, які розвішували в передмісті Дніпра

Омбудсмена Верховної Ради Дмитро Любінець відреагував на скандал з списками військовозобов'язаних які розвішували в передмісті Дніпра.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби уповноваженого з прав людини у Верховний Раді України Дмитра Любінця.

Нещодавно у селищах в передмісті Дніпра, а саме Підгородному, Слобожанському та Любимівці, на вулицях вивісили “списки ухилянтів”. Великі листки з прізвищами чоловіків, які не прийшли до військкоматів, повісили на стовпах і деревах.

Вони НЕ захищають Батьківщину, – такий напис був на плакатах.

Пізніше ці списки розлетілися в телеграм-каналах та фейсбуці. Як зазначили в офісі омбудсмена, таким чином, був порушений закон про персональні дані, адже в списках була вказана вся персональна інформація про призовників.

Зазначається, що обробка персональних даних має здійснюватися для конкретних і законних цілей, а працівники суб’єктів відносин, пов’язаних з персональними даними, зобов’язані не розголошувати дані, які їх було довірено.

Представництво омбудсмена вимагає провести внутрішні перевірки в РТЦК до яких належали призовники та прибрати ці списки. Хто саме розвішував плакати та як отримав дані – наразі невідомо.

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