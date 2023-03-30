У п’ятницю багато мешканців Дніпра залишаться без світла: адреси

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У п’ятницю, 31 березня, багато мешканців Дніпра залишаться без світла.

Це пов’язано з проведенням ремонтних робіт на лініях електропостачання та стосується лише абонентів Центральної енергетичної компанії, йдеться у ТГ-каналі ЦЕКу.

Так, 31 березня з 09:00 до 16:00 буде припинено подачу електроенергії за адресами:

вул. Автозаводська: 1-45, 45Б, 46-48, 50, 51, 51А, 52-62, 64-88 (парні), 88А, 88Б, 90, 90А, 90Б, 90В, 90Г, 90Д, 92-102 (парні), 102А, 102Б, 104, 106, 112-136 (парні);

вул. Академіка Янгеля: 16;

вул. Арабатська: 32М;

вул. Дмитра Кедріна: 40, 40А, 47, 49, 50, 51, 52, 52А, 56, 56А, 58, 60, 62, 62А, 64А;

вул. Зимова: 1-12, 12А, 13-18, 20;

вул. Каверіна: 1;

вул. Кленова: 1, 3, 5;

вул. Крамського: 1, 3, 5, 7-12, 12А, 13-42, 43А, 44, 44А, 45, 47, 51Б;

вул. Криворізька: 1, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А, 20А, 22, 22Б, 24-50 (парні);

вул. Макарова: 2, 2А, 4, 4А;

вул. Надбалківська: 4-24 (парні), 30, 38, 40, 40А;

вул. Надії Алєксєєнко: 100, 104, 106, 106А, 108;

вул. Павла Чубинського: 4, 4А, 6, 6А, 7, 8, 9, 11, 11А, 13;

вул. Переможців: 1-8, 8А, 9-35, 37-47, 47А, 48-65, 65А, 66-73, 75, 77, 79-81, 84, 84Б, 86-98 (парні);

вул. Правди: 2А, 20А, 24А, 48, 49А, 52, 53, 53А, 54-65, 65А, 66;

вул. Пржевальського: 2, 2А, 4, 6, 8;

вул. Робоча: 65, 73, 79-91 (непарні), 91А, 91Б, 93, 95, 95А, 97, 97А, 97Б, 99, 99А, 176, 176А, 178, 178Д;

вул. Сєдова: 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 7-16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 22;

вул. Театральна: 1, 5, 5А;

пров. Верстатобудівельний: 4;

пров. Громадський: 1-5, 7, 9, 10-13;

пров. Зимовий: 1-8;

пров. Ізюмський: 12, 14, 31-43 (непарні), 43А, 45, 46А, 47, 51А, 55, 57, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63А, 65, 65А, 67, 67А, 69, 69А, 71, 71А, 73, 75, 75А, 77, 79, 79А, 81, 81А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95, 109;

пров. Криворізький: 4, 5, 6, 7, 9, 11,13;

пров. Північний: 1-12, 12А, 14, 16;

проїзд Тупиковий: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

проїзд Шаховий: 2, 4-7, 9, 11, 12, 12А, 14, 16-22, 22А, 22Б, 23, 24, 26-30, 30А, 31-33, 33Б, 34, 35, 35А, 36-41, 41А, 42-47, 49-67 (непарні), 67А;

туп. Криворізький: 24.

Враховуйте цю інформацію!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні деякі мешканці Дніпра залишаться без газу: дати та адреси.

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