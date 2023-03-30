«Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»

В Украине могут создать реестр "уклонистов"

О работе над таким проектом рассказал нардеп Федор Вениславский, в комментарии «Фокус».

По словам нардепа, сейчас разрабатывается законопроект, который поможет создать в Украине публичный реестр «уклонистов». Например, если военнообязанный получил повестку, подтвердил это и проигнорировал ее дважды подряд, то ТЦК сможет опубликовать его личные данные в этом реестре. Это могут быть имя или фамилия или другие идентификационные признаки.

Таким образом, «уклонист» будет ощущать общественное давление, которое заставит его появиться в ТЦК. Если кто-нибудь попал в список, но потом пришел в военкомат, то его данные из реестра удалят.

Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, был проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не появился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину, — объяснил Вениславский.

Впрочем, пока эта инициатива на стадии создания. Предварительно, первая версия законопроекта будет готова не раньше чем через два месяца.

Напомним, ранее в пригороде Днепра уже создавали «доски позора» для «уклонистов». В частности, в Слобожанском вывесили списки людей, не пришедших в ТЦК, с подписью: «Они не защищают Украину». На этот случай отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец, отметивший, что таким образом был нарушен закон о персональных данных, ведь там была указана личная информация о призывниках, которую нельзя разглашать.

А вот в Днепре повестки раздавали в подъезде.

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