Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

«Доска позора»: в Украине хотят создать публичный реестр «уклонистов»

Сегодня 16:40
просмотров

В Украине могут создать реестр "уклонистов"

Новости Днепра про

О работе над таким проектом рассказал нардеп Федор Вениславский, в комментарии «Фокус».

По словам нардепа, сейчас разрабатывается законопроект, который поможет создать в Украине публичный реестр «уклонистов». Например, если военнообязанный получил повестку, подтвердил это и проигнорировал ее дважды подряд, то ТЦК сможет опубликовать его личные данные в этом реестре. Это могут быть имя или фамилия или другие идентификационные признаки.

Таким образом, «уклонист» будет ощущать общественное давление, которое заставит его появиться в ТЦК. Если кто-нибудь попал в список, но потом пришел в военкомат, то его данные из реестра удалят.

Если человек был должным образом, возможно через тот же мессенджер, был проинформирован и подтвердил, что получил вызов в территориальный центр, но не появился, то это означает, что он сознательно не выполняет свою конституционную обязанность защищать Родину, — объяснил Вениславский.

Впрочем, пока эта инициатива на стадии создания. Предварительно, первая версия законопроекта будет готова не раньше чем через два месяца.

Напомним, ранее в пригороде Днепра уже создавали «доски позора» для «уклонистов». В частности, в Слобожанском вывесили списки людей, не пришедших в ТЦК, с подписью: «Они не защищают Украину». На этот случай отреагировал омбудсман Дмитрий Лубинец, отметивший, что таким образом был нарушен закон о персональных данных, ведь там была указана личная информация о призывниках, которую нельзя разглашать.

А вот в Днепре повестки раздавали в подъезде.

Читайте также:

Новости Днепра про Українська Новости Днепра про Русский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка
    Новости Днепра
    Сегодня 15:16
    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка

    Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а…

    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

    В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.

    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине
    Новости Днепра
    Сегодня 13:46
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

    Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские города и села.

    В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский
    Новости Днепра
    Сегодня 13:33
    В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский

    В Днепре частично перекроют проспект Слобожанский.

    Последние новости

    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка
    Скидки и акции в магазинах Днепра: где самая дешевая молочка

    Магазины Днепра каждую неделю устраивают различные акции на десятки, а то и сотни товарных позиций и продуктов. Со скидкой в «Сильпо», «АТБ» или «Варусе» можно купить все: от средства для посуды или тарелок с носками до круп, шоколадок и колбасных…

    Сегодня 15:16
    просмотров
    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)
    В Днепре показали роскошный храм-рекордсмен, где раньше лечили людей (ФОТО)

    В центре Днепра есть храм, где раньше лечили больных.

    Сегодня 14:49
    0
    просмотров
    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса
    В пятницу многие жители Днепра останутся без света: адреса

    Заряжайте телефоны и повербанки!

    Сегодня 14:41
    0
    просмотров
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине
    Бойцы ВСУ вернули детям их серебряные ложечки, которые оккупанты смародерили на Киевщине

    Российские оккупанты грабят и уничтожают украинские города и села.

    Сегодня 13:46
    0
    просмотров
    В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский
    В Днепре с завтрашнего дня частично перекроют проспект Слобожанский

    В Днепре частично перекроют проспект Слобожанский.

    Сегодня 13:33
    просмотров
    Житель Днепра пожаловался полиции на то, что у него украли коробку с наркотиками
    Житель Днепра пожаловался полиции на то, что у него украли коробку с наркотиками

    В Днепре патрульные задержали троих парней, ограбивших квартиру.

    Сегодня 13:00
    просмотров
    Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной
    Удар в грудь: в Днепре ссора между мужчинами закончилась поножовщиной

    28 марта около 16:00 в полицию сообщили о конфликте возле дома на улице Набережная Победы.

    Сегодня 12:48
    0
    просмотров
    Сколько стоит «переобуть» машину в летнюю резину в Днепре: цены 2023
    Сколько стоит «переобуть» машину в летнюю резину в Днепре: цены 2023

    В ближайшие несколько дней Днепр ждет потепление, поэтому автомобилисты начнут менять зимние шины на летние. «Переобувать» машину рекомендуется когда за окном будет стабильная погода с температурой +10 градусов тепла и больше.

    Сегодня 12:38
    0
    просмотров
    Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючее
    Цены снова вырастут: Гетьмацев анонсировал возврат довоенного налога на горючее

    Гетманцев отметил, что пониженный налог на горючее был ошибкой.

    Сегодня 12:12
    просмотров
    Очередной фейк: военкомат Днепра сообщает о гибели бойцов на рекламных листовках
    Очередной фейк: военкомат Днепра сообщает о гибели бойцов на рекламных листовках

    В сети распространяют очередной фейк от россии.

    Сегодня 12:07
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх