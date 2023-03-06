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  • Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Сьогодні 18:05
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Багато хто з мешканців Дніпра щось колекціонував у дитинстві або продовжує збирати зараз. Колекціонування – це водночас азарт пошуку нового експонату та радість від поповнення колекції. Але буває так, що все, що збиралося протягом кількох років, виставляють на продаж. Новому господареві вже не потрібно буде шукати експонати, йому одразу пропонують готову колекцію.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Журналісти dnepr.info дізналися, що збирають жителі Дніпра та за скільки вони готові розлучитися зі своєю колекцією.

Колекцію фарфорових штофів у Дніпрі готові продати за 26 тис. грн. Штоф – це така посудина, куди раніше наливали алкоголь, але помістити туди можна будь-яку рідину. У колекції 65 штофів, всі оформлені в українській народній тематиці: це козаки та дівчата у національному одязі.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Колекцію різних кактусів можна купити у Дніпрі по 100 грн за експонат. Скільки горщиків у колекції – власник не каже, як і є там незвичайні та рідкісні експонати. Він лише зазначає, що є як молоді рослини,  так і досить дорослі.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Незвичайну колекцію кришок для пляшок готові продати у Дніпрі за 200 грн. У «наборі» трохи більше ніж 30 експонатів. Судячи з фото, кришки було знято з горілчаних пляшок і не лише з них.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Один автомобільний номер у Дніпрі можна купити за 60 грн. Власник розпродає свою колекцію автознаків та зазначає, що у його «наборі» є не лише номерні знаки України, а й інших країн ЄС. Можливий варіант обміну на аналогічні номерні знаки країн Європи або США. Знаки продають виключно для колекціонування або для декору.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Багато хто в дитинстві збирав вкладки з жуйок, багато хто продовжує робити це досі. Купити у Дніпрі колекцію обгорток та вкладишів можна за ціною від 25 грн за штучку. Продавець зазначає, що оптом буде дешевшим.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Незвичайну колекцію, що складається з понад тисячі мобільних телефонів, готові продати за 100 тис грн. Як зазначає продавець, серед експонатів є робочі та не робочі моделі. Також можливий обмін одних телефонів на інші. У колекції є кнопкові, сенсорні телефони різних марок та форм.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Колекцію алюмінієвих банок Pepsi 2018 їх господар оцінив у 40 тис грн. Зазначається, що це банки в ідеальному стані, повні, тобто з напоєм, але вже прострочені. Продають без торгів.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Колекцію дитячих ляльок 1970-х років випуску продають у Дніпрі за 20 тис грн. Одяг та взуття експонатів оригінальні, до них йдуть такі самі оригінальні коробки. Усього 7 експонатів.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Шахи Гаррі Поттера можна купити за 2 тис грн. Але можливий продаж і поштучно. Для справжніх фанатів книги шахи продають від 40 до 60 грн. за штуку, залежно від значення фігури. Найдорожче – по 60 грн віддадуть Дам та Королів. Герби факультетів коштують по 50 грн за штуку.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

Набір українських монет 1996 року випуску коштує 10 тис грн. Як зазначає продавець, всього того року було випущено близько 10 тис. штук «повних» наборів монет від 1 до 50 коп. Тому зараз знайти «копієчку» 1996 року – велика рідкість.

Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці Дніпра

 

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Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці ДніпраУкраїнська Новости Днепра про Автономери, прострочене Pepsi і кнопкові телефонів: що незвичайного колекціонують мешканці ДніпраРусский

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