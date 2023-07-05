Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, — Генштаб

В результате российских террористических атак пострадали мирные люди, повреждения получили жилые дома, хозяйственные и административные здания, а также частный автомобильный транспорт.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие, активизировал диверсионно-разведывательную деятельность в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
Это, в частности, Горск, Карповичи, Михальчина Слобода, Чайкино Черниговской области; Середина-Буда, Волковка, Мирополье, Рясное Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.
На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовской Луганской области. Наши воины стойко держат оборону – отразили все атаки врага.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Одрадное, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка и Кисловка Харьковской области.
На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районах западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел.
Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное, Берестовое, Веселое и Раздоловка Донецкой области.
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районах населенных пунктов Орехово-Василовка и Богдановка Донецкой области. Вместе с тем, наши воины продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Марково, Богдановка, Хромово, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.
На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Авдеевка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тонечко и Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении, под враждебными огнем артиллерии, наши защитники отразили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополья Запорожской области.
Совершил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, в том числе Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львов, Токаревка, Антоновка, Громадное, Станислав Херсонской области и город Херсон.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
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