Зранку гатять з важкої артилерії: у Нікополі росіяни вбили 36-річного чоловіка

Росіяни продовжують тероризувати мешканців Дніпропетровщини.

Від самого ранку вони б’ють по Нікополю з важкої артилерії.

На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією – загинув 36-річний чоловік. Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, він лікуватиметься вдома.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, газопровід і лінії електропередач.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо.

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