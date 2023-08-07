Зранку гатять з важкої артилерії: у Нікополі росіяни вбили 36-річного чоловіка

Від самого ранку вони б’ють по Нікополю з важкої артилерії.
На жаль, ворожі атаки вкотре закінчилися трагедією – загинув 36-річний чоловік. Ще один мешканець міста постраждав. Йому 68 років. Стан задовільний, він лікуватиметься вдома.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У місті пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, авто, газопровід і лінії електропередач.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо.
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