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Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

Сьогодні 08:15
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На жаль, ніч в області була тривожною.

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА. 

Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

А вже на ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

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Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомоРусский

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