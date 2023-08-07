Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються.
На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
А вже на ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Інформація щодо наслідків уточнюється.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
Читайте також:
Автор:
Поліція Павлограда розшукує 14-річну Анастасію Василькову.
У понеділок, 31 липня, росіяни вдарили по Кривому Рогу ракетами…
У Кривому Розі повідомили про підозру чоловіку, який влаштував вибух…
Кашу з селища Карнаухівка внесли до переліку елементів нематеріальної культурної…