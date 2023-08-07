Уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо

На жаль, ніч в області була тривожною.

Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою. Вибух пролунав у Синельниківському районі. У результаті виникла пожежа, яку рятувальники вже загасили. Інші наслідки атаки з’ясовуються.

На щастя, минулося без загиблих та постраждалих.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

А вже на ранок російська армія обстріляла з важкої артилерії Мирівську громаду, що на Нікопольщині. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

Читайте також:

Українська Русский

Автор: