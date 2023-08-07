Тривоги не було: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Сьогодні вранці над Дніпропетровською областю наші захисники збили ворожий БпЛА.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Ще мінус один БпЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПвК “Схід”. Яку саме “пташку” агресора приземлили – уточнюють. Дякую оборонцям неба за влучну роботу! – написав він.
Зазначимо, тривогу в регіоні не оголошували, тому, ймовірно, безпілотник був розвідувальним.
Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо.
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