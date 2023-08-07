Тривоги не було: над Дніпропетровщиною збили ворожий безпілотник

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні вранці над Дніпропетровською областю наші захисники збили ворожий БпЛА.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Ще мінус один БпЛА ворога. І знову щитом закрили регіон захисники з ПвК “Схід”. Яку саме “пташку” агресора приземлили – уточнюють. Дякую оборонцям неба за влучну роботу! – написав він.

Зазначимо, тривогу в регіоні не оголошували, тому, ймовірно, безпілотник був розвідувальним.

Нагадаємо, раніше ми писали, що уночі росіяни атакували Дніпропетровщину ракетою: що відомо.

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