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  • Зловмисника затримали упродовж години: у Дніпрі вбили 75-річного чоловіка

Зловмисника затримали упродовж години: у Дніпрі вбили 75-річного чоловіка

Сьогодні 15:41
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23 січня близько 17:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що у будинку на вулиці Болгарській виявлено тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями, поруч лежав ніж.

Новости Днепра про Зловмисника затримали упродовж години: у Дніпрі вбили 75-річного чоловіка

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Правоохоронці оглянули місце злочину та зібрали речові докази.

Упродовж години вони затримали 32-річного жителя Дніпра, причетного до вбивства.

24 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, – до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції.

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Новости Днепра про Зловмисника затримали упродовж години: у Дніпрі вбили 75-річного чоловікаУкраїнська

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