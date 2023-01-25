Зловмисника затримали упродовж години: у Дніпрі вбили 75-річного чоловіка

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
Правоохоронці оглянули місце злочину та зібрали речові докази.
Упродовж години вони затримали 32-річного жителя Дніпра, причетного до вбивства.
24 січня слідчі повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, що загрожує підозрюваному, – до 15 років позбавлення волі.
Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції.
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