У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції

Сьогодні, 25 січня, у Дніпрі на вулиці Калиновій чоловік виявив у квартирі тіло дівчини з ножовими пораненнями.

Поруч із тілом лежав син чоловіка, також із порізами – на руках та внизу живота.

За припущенням самого чоловіка, його син вбив дівчину, а потім спробував накласти на себе руки.

На місце викликали швидку. Проте, в якому стані хлопець, наразі не відомо.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовуються всі обставини події, тривають слідчі дії.

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