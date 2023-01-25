У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції

Поруч із тілом лежав син чоловіка, також із порізами – на руках та внизу живота.
За припущенням самого чоловіка, його син вбив дівчину, а потім спробував накласти на себе руки.
На місце викликали швидку. Проте, в якому стані хлопець, наразі не відомо.
Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Наразі з’ясовуються всі обставини події, тривають слідчі дії.
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