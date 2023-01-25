Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції

У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції

Сьогодні 12:30
просмотров

Сьогодні, 25 січня, у Дніпрі на вулиці Калиновій чоловік виявив у квартирі тіло дівчини з ножовими пораненнями.

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліції

Поруч із тілом лежав син чоловіка, також із порізами – на руках та внизу живота.

За припущенням самого чоловіка, його син вбив дівчину, а потім спробував накласти на себе руки.

На місце викликали швидку. Проте, в якому стані хлопець, наразі не відомо.

Як повідомили журналісту Dnepr.info у поліції, за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Наразі з’ясовуються всі обставини події, тривають слідчі дії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Калиновій знайшли мертву дівчину та хлопця з порізаними венами: що кажуть у поліціїРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Книжки науковиць із Дніпра заборонили в так званій “ЛНР”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:03
    Книжки науковиць із Дніпра заборонили в так званій “ЛНР”

    "Це гідне визнання високої планки наукової роботи", - написали колеги…

    На автостанції Павлограда троє невідомих напали на родину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    На автостанції Павлограда троє невідомих напали на родину

    На Дніпропетровщині невідомі чоловіки напали на батька з сином.

    3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів
    Новини Дніпра
    Вчора 18:39
    3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

    У Дніпрі судитимуть директора одного з комунальних підприємств та його…

    Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:40
    Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)

    У Дніпрі сьогодні помітили незвичне явище – на косі на…

    Наверх