Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 16 немовлят

За минулу добу у Дніпрі народилося 16 немовлят. З них 6 дівчаток та 10 хлопчиків.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Зазначається, що 2 діточок народили жінки-переселенці.
Незважаючи на все те горе, яке принесли на нашу землю окупанти, війну, ми обов’язково вистоїмо та переможемо!
Українці – незламна нація.
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