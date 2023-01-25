Життя переможе: у Дніпрі за минулу добу народилося 16 немовлят

Попри все!

За минулу добу у Дніпрі народилося 16 немовлят. З них 6 дівчаток та 10 хлопчиків.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Зазначається, що 2 діточок народили жінки-переселенці.

Незважаючи на все те горе, яке принесли на нашу землю окупанти, війну, ми обов’язково вистоїмо та переможемо!

Українці – незламна нація.

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