Злоумышленника задержали в течение часа: в Днепре убили 75-летнего мужчину

23 января около 17:40 в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Болгарской обнаружено тело мужчины с телесными повреждениями, рядом лежал нож.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Правоохранители осмотрели место преступления и собрали вещественные доказательства.

В течение часа они задержали 32-летнего жителя Днепра, причастного к убийству.

24 января следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому, – до 15 лет лишения свободы.

Продолжается следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Калиновой нашли мертвую девушку и парня с порезанными венами: что говорят в полиции.

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