Злоумышленника задержали в течение часа: в Днепре убили 75-летнего мужчину

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.
Правоохранители осмотрели место преступления и собрали вещественные доказательства.
В течение часа они задержали 32-летнего жителя Днепра, причастного к убийству.
24 января следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, угрожающее подозреваемому, – до 15 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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Александра Лучка
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