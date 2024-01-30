Житель Дніпра влаштував одноденний шопінг 20-ма магазинами, де платив чужою знайденою карткою

У Дніпрі судили чоловіка, який знайшовши на вулиці банківську картку, пішов на шопінг.

Ленінський районний суд Дніпра виніс вирок чоловіку, який вкрав картку в жінки та упродовж дня витратив понад 7 тисяч гривень заощаджень з її банківського рахунку.

Злочин стався 29 жовтня 2023 року, йдеться у вироці суду. Як зазначено у матеріалах слідства, підозрюваний знайшов банківську карту на ж/м Парус. Замість того, аби спробувати знайти власницю картки, чолов’яга відправився на шопінг.

Спочатку обвинувачений протестував картку та скупився усього на 22 гривні. Коли зрозумів, що може розплачуватися нею в магазинах без проблем, пішов випити кави та розпочав свій шопінг продуктовими магазинами.

Він оплатив товари в супермаркетах “Варус”, “АТБ” та “Alcomag”. Після цього чолов’яга завітав до декількох аптек, де витратив близько 600 гривень. Згодом зайшов до магазину “Єва” та купив цукерок в крамниці “Ласощі”. Опісля завітав у місцеве кафе.

У деякі магазини чолов’яга заходив двічі. До прикладу, у “Варусі”, що на ж/м Парус, підозрюваний скупився спочатку на 517 гривень, а потім ще на 209 грн. Усього правопорушник витратив грошей на суму 7 з половиною тисяч гривень.

Поки підозрюваний був на шопінгу, під час якого встиг витратити гроші у 20 крамницях, власниця картки звернулася до поліції. Чолов’ягу того ж дня затримали.

Уже під час суду підозрюваний свою вину визнав та покаявся. Позаяк до цього чоловік закон не порушував та погодився відшкодувати спричинену ним шкоду, то судді призначили йому рік умовно.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі судили доцента університету, який вкрав пиво та сушені снеки в “Море пива”.

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