Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

Ленинский районный суд Днепра вынес приговор мужчине, который украл карточку у женщины и за день потратил более 7 тысяч гривен сбережений с ее банковского счета.
Преступление произошло 29 октября 2023 года, говорится в приговоре суда. Как отмечено в материалах следствия, подозреваемый нашел банковскую карту на ж/м Парус. Вместо того чтобы попытаться найти владелицу карточки, мужчина отправился на шопинг.
Сначала обвиняемый протестовал карточку и скупился всего на 22 гривны. Поняв, что может расплачиваться ею в магазинах без проблем, пошел выпить кофе и начал свой шопинг продуктовыми магазинами.
Он оплатил товары в супермаркетах «Варус», «АТБ» и «Alcomag». После этого мужчина посетил несколько аптек, где потратил около 600 гривен. Впоследствии зашел в магазин «Ева» и купил конфет в магазине «Ласощи». Потом посетил местное кафе.
В некоторые магазины он заходил дважды. К примеру, в «Варусе» на ж/м Парус подозреваемый скупился сначала на 517 гривен, а потом еще на 209 грн. Всего правонарушитель потратил денег на сумму 7,5 тысяч гривен.
Пока подозреваемый был на шопинге, во время которого успел потратить деньги в 20 магазинах, владелица карточки обратилась в полицию. Мужчину в тот же день задержали.
Уже в суде подозреваемый свою вину признал и покаялся. Поскольку до этого мужчина закон не нарушал и согласился возместить причиненный им вред, судьи назначили ему год условно.
Напомним, ранее в Днепре судили доцента университета, укравшего пиво и сушеные снеки в «Море пива».
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