Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

Сегодня 13:30
просмотров

В Днепре судили мужчину, который, найдя на улице банковскую карточку, пошел на шопинг.

Новости Днепра про Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

Ленинский районный суд Днепра вынес приговор мужчине, который украл карточку у женщины и за день потратил более 7 тысяч гривен сбережений с ее банковского счета.

Преступление произошло 29 октября 2023 года, говорится в приговоре суда. Как отмечено в материалах следствия, подозреваемый нашел банковскую карту на ж/м Парус. Вместо того чтобы попытаться найти владелицу карточки, мужчина отправился на шопинг.

Сначала обвиняемый протестовал карточку и скупился всего на 22 гривны. Поняв, что может расплачиваться ею в магазинах без проблем, пошел выпить кофе и начал свой шопинг продуктовыми магазинами.

Он оплатил товары в супермаркетах «Варус», «АТБ» и «Alcomag». После этого мужчина посетил несколько аптек, где потратил около 600 гривен. Впоследствии зашел в магазин «Ева» и купил конфет в магазине «Ласощи». Потом посетил местное кафе.

В некоторые магазины он заходил дважды. К примеру, в «Варусе» на ж/м Парус подозреваемый скупился сначала на 517 гривен, а потом еще на 209 грн. Всего правонарушитель потратил денег на сумму 7,5 тысяч гривен.

Пока подозреваемый был на шопинге, во время которого успел потратить деньги в 20 магазинах, владелица карточки обратилась в полицию. Мужчину в тот же день задержали.

Уже в суде подозреваемый свою вину признал и покаялся. Поскольку до этого мужчина закон не нарушал и согласился возместить причиненный им вред, судьи назначили ему год условно.

Новости Днепра про Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкой

Напомним, ранее в Днепре судили доцента университета, укравшего пиво и сушеные снеки в «Море пива».

Читайте также:

Новости Днепра про Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкойУкраїнська Новости Днепра про Житель Днепра устроил однодневный шоппинг 20-ю магазинами, где платил чужой найденной карточкойРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега
Новости Днепра
Сегодня 12:59
В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега

Спорт – залог нашего здоровья. Это знают как взрослые, так…

На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)
Новости Днепра
Сегодня 12:14
На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)

В Днепре заметили водителя, который к автомобилю привязал российский флаг.

Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств
Новости Днепра
Сегодня 11:19
Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств

В Днепре разоблачили курсантку правоохранительного вуза, которая обманывала людей на…

УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра
Новости Днепра
Вчера 22:00
УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра

Новые электрички из Днепра в соседнее Каменское курсируют уже месяц.

Последние новости

В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега
В сети показали, как почти 50 лет назад в Днепре праздновали День бега

Спорт – залог нашего здоровья. Это знают как взрослые, так и дети.

Сегодня 12:59
4
просмотров
На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)
На дорогах Днепра заметили водителя, ездившего с российским триколором, но есть нюанс (ВИДЕО)

В Днепре заметили водителя, который к автомобилю привязал российский флаг.

Сегодня 12:14
6
просмотров
Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств
Студентка из Днепра выдавала себя за парня-военного и выдурила 800 тыс на сайте знакомств

В Днепре разоблачили курсантку правоохранительного вуза, которая обманывала людей на сайтах знакомств.

Сегодня 11:19
6
просмотров
На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад
На Днепропетровщине полицейские разыскивают 38-летнего мужчину: пропал без вести почти месяц назад

Нужна ваша помощь!

Сегодня 11:19
10
просмотров
В Украине могут ввести военную подготовку для всех граждан в возрасте до 25 лет
В Украине могут ввести военную подготовку для всех граждан в возрасте до 25 лет

В Украине предлагают в будущем заменить срочную службу военной подготовкой.

Сегодня 10:35
5
просмотров
Во вторник на Днепропетровщине весь день будут слышны взрывы: что произошло
Во вторник на Днепропетровщине весь день будут слышны взрывы: что произошло

Без паники!

Сегодня 08:24
8
просмотров
В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар
В Днепропетровской области российский БпЛА попал в гражданскую инфраструктуру: возник пожар

Ночью российские оккупанты направили БпЛА на Криворожье.

Сегодня 07:39
6
просмотров
На Днепропетровщине за неделю 4 человека умерли от коронавируса: есть ли опасность вспышки
На Днепропетровщине за неделю 4 человека умерли от коронавируса: есть ли опасность вспышки

Заботьтесь о своем здоровье и не забывайте о прививках от коронавируса!

Сегодня 07:00
5
просмотров
Погода на 30 января: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 30 января: в Днепре ожидается переменная облачность

Одевайтесь теплее, друзья!

Сегодня 06:15
3
просмотров
УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра
УЗ определила самый загруженный день для электричек City Express из Днепра

Новые электрички из Днепра в соседнее Каменское курсируют уже месяц.

Вчера 22:00
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх