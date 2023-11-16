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Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Сьогодні 17:27
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11 листопада в Самарському районі міста виявили тіло 57-річного чоловіка, який близько місця не виходив на зв'язок.

Новости Днепра про Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Як з’ясувалося, його вбив знайомий.

Поліцейські встановили обставини жорстокого вбивства та затримали підозрюваного.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними слідства, ймовірним вбивцею є 30-річний знайомий потерпілого. Як з’ясувалося, зловмисник певний час жив у вбитого. 4 жовтня нападник в черговий раз прийшов на ночівлю до нього. Між чоловіками виник конфлікт, під час якого підозрюваний наніс потерпілому понад 10 ножових поранень. Щоб приховати сліди злочину, зловмисник завернув тіло у килим та сховав його у погрібну яму.

Новости Днепра про Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивстві

Слідчі повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. 16 листопада суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер 30-річному чоловіку загрожує – до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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Новости Днепра про Завернув тіло у килим та сховав у погребі: у Дніпрі затримали підозрюваного у жорстокому вбивствіУкраїнська

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