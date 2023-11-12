У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим

Про це повідомляє “Дніпро оперативний“.
Вбитим виявився 57-річний господар, який зловживав спиртними напоями, та останнім часом жив разом із 30-річним співмешканцем.
У Самарському районі чоловік випивав разом із товаришами по чарці, у власному домі.
Під час чергового застілля між сусідами відбувся конфлікт в ході якого потерпілому спричинили близько 15 ножових поранень в спину і груди, від отриманих ножових поранень чоловік загинув, – сказано у повідомленні.
Вбивця замотав в килим тіло та залишив у погребі біля будинку.
Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.
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