У Дніпрі гість 15 раз вдарив хазяїна ножем, а потім сховав тіло у килим

Жахлива історія вбивства відбулася на ж/м Північний.

Про це повідомляє “Дніпро оперативний“.

Вбитим виявився 57-річний господар, який зловживав спиртними напоями, та останнім часом жив разом із 30-річним співмешканцем.

У Самарському районі чоловік випивав разом із товаришами по чарці, у власному домі.

Під час чергового застілля між сусідами відбувся конфлікт в ході якого потерпілому спричинили близько 15 ножових поранень в спину і груди, від отриманих ножових поранень чоловік загинув, – сказано у повідомленні.

Вбивця замотав в килим тіло та залишив у погребі біля будинку.

Підозрюваного затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: