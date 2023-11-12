Долучився до ТРО у перші дні вторгнення: на війні загинув Герой з Дніпропетровщини

На війні загинув Герой з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області Євген Співак.

Про це повідомляє Telegram-канал “Свої“.

Чоловік у перші дні повномасштабного вторгнення разом із друзями став до лав ТРО.

Воїн боронив Кривий Ріг, Херсонщину, Авдіївський та Сумський напрямки.

Рідні та знайомі називали Євгена «людина-свято» за посмішку та готовність першим прийти на допомогу, – сказано у повідомленні.

Життя Євгена обірвала протитанкова міна. Вдома у чоловіка залишилася лишилася дружина, мати та двоє маленьких синів.

Редакція висловлює глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам Героя.

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