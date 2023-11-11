На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Олександр Муха

На війні з російськими окупантами загинув герой з Дніпропетровщини Олександр Муха.

Про це повідомляє Підгородненська територіальна громада у Facebook.

Чоловік загинув під час виконання бойового завдання.

Прощання з загиблим відбудеться о понеділок, 13 листопада, на площі перед міськрадою о 12 годині.

Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Захисника України.

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