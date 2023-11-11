На війні загинув Герой з Дніпропетровщини Олександр Муха

Про це повідомляє Підгородненська територіальна громада у Facebook.
Чоловік загинув під час виконання бойового завдання.
Прощання з загиблим відбудеться о понеділок, 13 листопада, на площі перед міськрадою о 12 годині.
Редакція висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам Захисника України.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі на Савченка знайшли дівчину у комі.
Нікопольський феросплавний завод відчуває складнощі із виробництвом, через постійні ворожі…
У Дніпрі в під’їзді на вулиці Калинова молодий збоченець показував…
На Дніпропетровщині затримали 32-річного підозрюваного. за серію пограбувань.