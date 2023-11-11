Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Муха

Сегодня 19:53
просмотров

На войне с российскими оккупантами погиб герой из Днепропетровщины Александр Муха.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Муха

Об этом сообщает Подгородненская территориальная община в Facebook.

Муж погиб во время выполнения боевого задания.

Прощание с погибшим состоится в понедельник, 13 ноября, на площади перед горсоветом в 12 часов.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Защитника Украины.

Читайте также:

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр МухаУкраїнська Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр МухаРусский

Автор:


#
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков
Новости Днепра
Сегодня 18:35
Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся.

В Днепре сгорел гараж с авто внутри
Новости Днепра
Сегодня 15:07
В Днепре сгорел гараж с авто внутри

У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району.

На набережной Днепра фонарь свалился в воду
Новости Днепра
Вчера 18:07
На набережной Днепра фонарь свалился в воду

Уличный фонарь, лежавший в воде, запечатлели днепряне.

Как выглядит здание, где находился единственный в Днепре ломбард: проработал 70 лет (ФОТО)
Новости Днепра
Вчера 17:30
Как выглядит здание, где находился единственный в Днепре ломбард: проработал 70 лет (ФОТО)

Сегодня в Днепре работает масса ломбардов. Находятся они в небольших…

Последние новости

Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков
Никопольский ферросплавный завод может сократить производство, — Дмитрий Бычков

На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся.

Сегодня 18:35
2
просмотров
В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии
В Днепре женщин 3 месяца терроризирует молодой извращенец, показывающий всем гениталии

В Днепре в подъезде на улице Калиновой молодой извращенец показывал незнакомой женщине свои гениталии.

Сегодня 17:47
2
просмотров
На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения
На Днепропетровщине задержали мужчину, который срывал с пожилых женщин золотые украшения

В Днепропетровской области задержали 32-летнего подозреваемого, за серию ограблений.

Сегодня 16:27
3
просмотров
В Днепре сгорел гараж с авто внутри
В Днепре сгорел гараж с авто внутри

У Дніпрі горів гараж на провулку Райніса Амур-Нижньодніпровського району.

Сегодня 15:07
2
просмотров
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти
В Днепропетровской области 49-летний ревнивец забил любовницу кочергой до смерти

На Днепропетровщине 49-летний житель Томаковской поселковой территориальной общины подозревается в жестоком убийстве.

Сегодня 13:45
4
просмотров
Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета
Борис Филатов раскритиковал митингующих под зданием горсовета

Мэр Днепра Борис Филатов обратился к митингующим, выходившим к зданию горсовета.

Сегодня 13:05
15
просмотров
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии
В Днепре жители дома 118 на Победе против создания памятного мемориала на месте трагедии

Жители дома 118 на Победе против того, чтобы на месте трагедии, в которой погибли 46 человек, создавали памятный мемориал и мемориальный сквер.

Сегодня 11:56
3
просмотров
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся
На Днепропетровщине водитель грузовика наехал на 59-летнего велосипедиста и скрылся

На Днепропетровщине водитель грузовика совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места ДТП.

Сегодня 11:16
4
просмотров
В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ
В Днепре задержали 19-летнюю «закладчицу» запрещенных веществ

В Днепре задержали 19-летнюю девушку, которая делала "закладки" с наркотиками на территории парка в Индустриальном районе.

Сегодня 10:01
3
просмотров
Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения
Ночью враг атаковал Днепропетровщину дронами: есть разрушения

Ночью россияне атаковали Днепропетровщину дронами и били из артиллерии.

Сегодня 09:03
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх