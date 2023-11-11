На войне погиб Герой из Днепропетровской области Александр Муха

Прощание с погибшим состоится в понедельник, 13 ноября, на площади перед горсоветом в 12 часов.

Муж погиб во время выполнения боевого задания.

Об этом сообщает Подгородненская территориальная община в Facebook.

На войне с российскими оккупантами погиб герой из Днепропетровщины Александр Муха.

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