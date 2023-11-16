Завернул тело в ковер и спрятал в погребе: в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве

Как выяснилось, его убил знакомый.
Полицейские установили обстоятельства жестокого убийства и задержали подозреваемого.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
По данным следствия, вероятный убийца — 30-летний знакомый потерпевшего. Как выяснилось, злоумышленник некоторое время жил у убитого. 4 октября он в очередной раз пришел на ночевку к нему. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему более 10 ножевых ранений. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник завернул тело в ковер и спрятал его в погребе.
Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. 16 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь 30-летнему мужчине грозит – до 15 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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