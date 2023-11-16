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Боксер із Дніпра став переможцем чемпіонату України на честь бійців ГУР

Сьогодні 15:07
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Вітаємо Руслана!

Новости Днепра про Боксер із Дніпра став переможцем чемпіонату України на честь бійців ГУР

З 5 до 12 листопада у Чернівецькій області проходив чемпіонат України з боксу серед молоді на честь бійців Головного управління розвідки.

Дніпрянин Руслан Пережилов став переможцем чемпіонату у вазі 92 кг.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Хлопець – вихованець Дніпровської комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу та єдиноборств.

Вітаємо Руслана та бажаємо йому нових перемог!

Новости Днепра про Боксер із Дніпра став переможцем чемпіонату України на честь бійців ГУР

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