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  • Кулю діставали через ніс: у Дніпрі рятували бійця з вогнепальним пораненням голови

Кулю діставали через ніс: у Дніпрі рятували бійця з вогнепальним пораненням голови

Сьогодні 16:13
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У Дніпрі рятували бійця з вогнепальним пораненням в голову.

Новости Днепра про Кулю діставали через ніс: у Дніпрі рятували бійця з вогнепальним пораненням голови

Історію бійця розповів головний лікар однієї з лікарень Дніпра Сергій. 

Бійця родом з Одеси, який отримав вогнепальне поранення під Бахмутом, терміново доправили до лікарні у Дніпрі. Куля влучила чоловікові у голову. Він дивом вижив, адже як показала комп’ютерна томографія, метал продірявив лоб і залишився поруч внутрішньою сонною артерією в правій основній пазусі.

Після короткого консиліуму лікарі вирішили терміново діставати кулю. Це виявилося завданням не з легких. У пораненого бійця починався набряк, йому ставало все гірше. 

Досвідчений хірург через носову порожнину ендоскопічно дістав оболонку кулі. Воїн так і не зрозумів чудовий момент спасіння життя, яке провів хірург за допомогою новітніх технологій, – зазначив Сергій.

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