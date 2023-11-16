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  • Пулю доставали через нос: в Днепре спасали бойца с огнестрельным ранением головы

Пулю доставали через нос: в Днепре спасали бойца с огнестрельным ранением головы

Сегодня 16:13
просмотров

В Днепре спасали бойца с огнестрельным ранением в голову.

Новости Днепра про Пулю доставали через нос: в Днепре спасали бойца с огнестрельным ранением головы

Историю бойца рассказал главный врач одной из больниц Днепра Сергей.

Бойца родом из Одессы, получившего огнестрельное ранение под Бахмутом, срочно доставили в больницу в Днепре. Пуля попала мужчине в голову. Он чудом выжил, ведь как показала компьютерная томография, металл продырявил лоб и остался рядом с внутренней сонной артерией в правой основной пазухе.

После короткого консилиума врачи решили срочно доставать пулю. Это оказалось задачей не из легких. У раненого бойца начинался отек, ему становилось все хуже.

Опытный хирург через носовую полость эндоскопически получил оболочку шара. Воин так и не понял отличный момент спасения жизни, которое провел хирург с помощью новейших технологий, – отметил Сергей.

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