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  • Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:01
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Уже майже добу рятувальники разом з комунальниками розбирають завали.

Новости Днепра про Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

Наразі відомо про 23 загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. На місці безперервно працюють надзвичайники та комунальники, які розбирають завали. Неподалік від зруйнованого будинку зібралися мешканці розтрощених квартир. Про це журналісту dnepr.info стало відомо на місці події.

За даними ДСНС, станом на 13:00 врятовано 39 осіб, з них шестеро дітей. Травмовано 72 особи, з них 13 – діти. Надійшло 43 повідомлення про безвісти зниклих людей.

За словами міськради, в результаті вчорашнього теракту здійсненого РФ, у будинку частково зруйновано конструкції 2 під’їздів з 9 по 2 поверх. 72 квартири розтрощені повністю, ще 230 пошкоджені. Попередньо, розбір завалів триватиме до ночі.

Нагадаємо, раніше з-під завалів будинку витягли живою мешканку однієї з квартир. Жінка дивом залишилася жива. Це її голос чули вночі рятувальники. Добиралися до неї вони майже 10 годин.

Новости Днепра про Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

Новости Днепра про Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)

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Новости Днепра про Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)Українська Новости Днепра про Завали безперервно розбирають уже майже добу: як зараз виглядає місце трагедії у Дніпрі (ФОТО)Русский

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