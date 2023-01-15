З-під завалів в Дніпрі дістали живою мешканку зруйнованого будинку, – ОП

З-під завалів будинку врятували жінку.

Як повідомив в своєму телеграм-каналі заступник голови ОП Кирило Тимошенко, з-під завалів зруйнованого під’їзду у Дніпрі дістали жінку. Вона жива. Рятувальники передали її медикам. Як зазначили в МВС, саме її крики чули надзвичайники о першій ночі.

Загалом, станом на 11:30 відомо про 21 загиблого, серед них 1 дитина. Травми отримала 71 людина, з них 13 – діти. Врятовано 39 осіб.

За інформацією поліції, досі безвісти зниклими вважаються 40 осіб. Триває пошукова операція.

Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.

Фотографіями подівся в своєму телеграм-каналі Кирило Тимошенко.

фото: Yan Dobronosov

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