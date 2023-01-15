Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

В настоящее время известно о 23 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре. На месте непрерывно работают чрезвычайники и коммунальщики, разбирающие завалы. Недалеко от разрушенного дома собрались жильцы разбитых квартир. Об этом журналисту dnepr.info стало известно на месте происшествия.
По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 спасены 39 человек, из них шестеро детей. Травмировано 72 человека, из них 13 – дети. Поступило 43 сообщения о без вести пропавших людей.
По словам горсовета, в результате вчерашнего теракта совершенного РФ, в доме частично разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этаж. 72 квартиры разбиты полностью, еще 230 повреждены. Предварительно разбор завалов будет продолжаться до ночи.
Нагадаємо, раніше з-під завалів будинку витягли живою мешканку однієї з квартир. Жінка дивом залишилася жива. Це її голос чули вночі рятувальники. Добиралися до неї вони майже 10 годин.
Напомним, ранее из-под завалов дома вытащили живой жительницу одной из квартир. Женщина чудом осталась жива. Это ее голос слышали ночью спасатели. Добирались до нее почти 10 часов.
Читайте также:
Автор:
Из-под завалов дома спасли женщину.
У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица…
Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все…
Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на…
О смерти артиста стало известно 15 января. Вахтану Кикабидзе было 84 года.
Из-под завалов дома спасли женщину.
У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица были залиты кровью.
Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все соцсети, рассказала об ударе.
Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на момент удара.
Полиция Днепра продолжает устанавливать пропавших без вести после вчерашней трагедии на Победе.
По Днепру выпустили сверхзвуковую советскую ракету, используемую для уничтожения авианосцев.
В Днепре в воскресенье работает электротранспорт и курсирует 90 автобусных маршрутов.
Спасательная операция на месте трагедии продолжается.
Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!