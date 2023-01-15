Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

Уже почти сутки спасатели вместе с коммунальщиками разбирают завалы.

В настоящее время известно о 23 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре. На месте непрерывно работают чрезвычайники и коммунальщики, разбирающие завалы. Недалеко от разрушенного дома собрались жильцы разбитых квартир. Об этом журналисту dnepr.info стало известно на месте происшествия.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 спасены 39 человек, из них шестеро детей. Травмировано 72 человека, из них 13 – дети. Поступило 43 сообщения о без вести пропавших людей.

По словам горсовета, в результате вчерашнего теракта совершенного РФ, в доме частично разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этаж. 72 квартиры разбиты полностью, еще 230 повреждены. Предварительно разбор завалов будет продолжаться до ночи.

Нагадаємо, раніше з-під завалів будинку витягли живою мешканку однієї з квартир. Жінка дивом залишилася жива. Це її голос чули вночі рятувальники. Добиралися до неї вони майже 10 годин.

Напомним, ранее из-под завалов дома вытащили живой жительницу одной из квартир. Женщина чудом осталась жива. Это ее голос слышали ночью спасатели. Добирались до нее почти 10 часов.

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