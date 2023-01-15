Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:01
просмотров

Уже почти сутки спасатели вместе с коммунальщиками разбирают завалы.

Новости Днепра про Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

В настоящее время известно о 23 погибших в результате ракетного удара по жилому дому в Днепре. На месте непрерывно работают чрезвычайники и коммунальщики, разбирающие завалы. Недалеко от разрушенного дома собрались жильцы разбитых квартир. Об этом журналисту dnepr.info стало известно на месте происшествия.

По данным ГСЧС, по состоянию на 13:00 спасены 39 человек, из них шестеро детей. Травмировано 72 человека, из них 13 – дети. Поступило 43 сообщения о без вести пропавших людей.

По словам горсовета, в результате вчерашнего теракта совершенного РФ, в доме частично разрушены конструкции 2 подъездов с 9 по 2 этаж. 72 квартиры разбиты полностью, еще 230 повреждены. Предварительно разбор завалов будет продолжаться до ночи.

Нагадаємо, раніше з-під завалів будинку витягли живою мешканку однієї з квартир. Жінка дивом залишилася жива. Це її голос чули вночі рятувальники. Добиралися до неї вони майже 10 годин.

Напомним, ранее из-под завалов дома вытащили живой жительницу одной из квартир. Женщина чудом осталась жива. Это ее голос слышали ночью спасатели. Добирались до нее почти 10 часов.

Новости Днепра про Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

Новости Днепра про Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)

Читайте также:

Новости Днепра про Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Завалы непрерывно разбирают уже почти сутки: как сейчас выглядит место трагедии в Днепре (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП
    Новости Днепра
    Сегодня 12:32
    Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП

    Из-под завалов дома спасли женщину.

    8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 12:03
    8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

    У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица…

    Жительница Днепра, которую спасли из руин дома, рассказала об ударе: «Родители были на кухне, которой уже нет»
    Новости Днепра
    Сегодня 11:28
    Жительница Днепра, которую спасли из руин дома, рассказала об ударе: «Родители были на кухне, которой уже нет»

    Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все…

    Были в гостях у родителей: в Днепре ищут жителей разрушенного подъезда на Победе
    Новости Днепра
    Сегодня 10:41
    Были в гостях у родителей: в Днепре ищут жителей разрушенного подъезда на Победе

    Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на…

    Последние новости

    Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан Кикабидзе
    Умер легендарный актер и заслуженный артист Украины Вахтан Кикабидзе

    О смерти артиста стало известно 15 января. Вахтану Кикабидзе было 84 года.

    Сегодня 13:09
    просмотров
    Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП
    Из-под завалов в Днепре достали живую жительницу разрушенного дома, — ОП

    Из-под завалов дома спасли женщину.

    Сегодня 12:32
    просмотров
    8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре
    8-летней Злате порубило осколками лицо: девочка чудом выжила во время ракетного удара в Днепре

    У всех поступивших в больницу после взрыва в Днепре лица были залиты кровью.

    Сегодня 12:03
    просмотров
    Жительница Днепра, которую спасли из руин дома, рассказала об ударе: «Родители были на кухне, которой уже нет»
    Жительница Днепра, которую спасли из руин дома, рассказала об ударе: «Родители были на кухне, которой уже нет»

    Девушка, сидевшая на руинах дома и чье фото облетела все соцсети, рассказала об ударе.

    Сегодня 11:28
    0
    просмотров
    Были в гостях у родителей: в Днепре ищут жителей разрушенного подъезда на Победе
    Были в гостях у родителей: в Днепре ищут жителей разрушенного подъезда на Победе

    Житель Днепра ищет своих знакомых, которые были в доме на момент удара.

    Сегодня 10:41
    просмотров
    Куда обращаться тем, у кого пропали без вести знакомые, что жили в Днепре в разрушеном доме
    Куда обращаться тем, у кого пропали без вести знакомые, что жили в Днепре в разрушеном доме

    Полиция Днепра продолжает устанавливать пропавших без вести после вчерашней трагедии на Победе.

    Сегодня 09:44
    просмотров
    Дом в Днепре атаковали ракетой «убийцей авианосцев»: Воздушные силы рассказали, почему не могли ее сбить
    Дом в Днепре атаковали ракетой «убийцей авианосцев»: Воздушные силы рассказали, почему не могли ее сбить

    По Днепру выпустили сверхзвуковую советскую ракету, используемую для уничтожения авианосцев.

    Сегодня 09:10
    просмотров
    Как ездит общественный транспорт Днепра в воскресенье 15 января
    Как ездит общественный транспорт Днепра в воскресенье 15 января

    В Днепре в воскресенье работает электротранспорт и курсирует 90 автобусных маршрутов.

    Сегодня 08:32
    просмотров
    Судьба 40 человек еще не известна: выросло количество погибших, спасательная операция на месте прилета в Днепре продолжается
    Судьба 40 человек еще не известна: выросло количество погибших, спасательная операция на месте прилета в Днепре продолжается

    Спасательная операция на месте трагедии продолжается.

    Сегодня 07:53
    просмотров
    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается мелкий снег
    Зима возвращается: сегодня в Днепре ожидается мелкий снег

    Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной.

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх