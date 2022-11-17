Заряджає роутер, ноутбук та використовує сонячну енергію: як вибрати пауербанк і скільки він коштує

Україну ворог продовжує обстрілювати ракетами. Його мета – об'єкти критичної інфраструктури, особливо електростанції. У Дніпрі вже кілька днів діють аварійні відключення світла, жодних графіків немає. Електрика може зникнути будь-якої хвилини. Щоб не залишитися без зв'язку із зовнішнім світом, і особливо якщо від наявності струму в мережі залежить робота або навчання можна придбати додаткові зарядні станції. Повербанки допоможуть зарядити телефон, модем і навіть ноутбук. Головне – знати, який пристрій вибирати. Журналісти dnepr.info розібралися, який акумулятор допоможе зарядитися і скільки він коштує.

Зовнішній вигляд

Повербанки бувають із пластику та металу. Перші – коштують дешевше, тому що для їх виробництва використовують більш дешевий, але менш довговічний матеріал. Другі – дорожчі. Але при цьому їхня оболонка не трісне, якщо батарея раптом впаде на підлогу. Також є варіанти з гумовим корпусом. Вони найдорожчі, та максимально надійні.

Місткість «банки»

Місткість акумулятора – визначає, як багато гаджетів можна зарядити за раз, використовуючи «повну» банку енергії.

Компактний акумулятор до 6000 мАч може справитися з разовою зарядкою телефону, але безсилий за бажання його господаря зарядити ноутбук або навіть планшет. Впоратися з цією технікою можуть «банки» з потужністю від 10 000 до 15 000 мАг. У магазинах продаються пристрої від 20 000 мАг та до 90 000 мАг. Але при цьому вони можуть важити не один кілограм, а щоб їх транспортувати – потрібна окрема сумка. Зате зарядити такому пристрою під силу все – від телефону до ноутбука та навіть більше.

Сила заряду

При виборі повербанку також важлива сила струму, яку він видає. Від неї залежить як довго заряджатимуться гаджети. Якщо його менше, ніж потрібно ноутбуку або смартфону, то зарядка триватиме довго. Також ця цифра впливає на швидкість заряджання самої батареї. «Поглинає» енергію з мережі він набагато повільніше, ніж віддає. Але при цьому повільність зарядки акумулятора ніяк не впливає на його здатність швидко заряджати інші гаджети. Чим дорожча модель – тим швидше вона заряджається сама і заряджає іншу техніку. Для ноутбука знадобиться повербанк щонайменше на 15 вольт або 30 Вт. Найпростіші акумулятори можуть видавати близько 5 Вт, моделі із швидкою зарядкою – від 9 до 20 Вт. «Банка» із силою струму в 5-10 Вт зарядить середньостатистичний мобільний телефон за півгодини.

Важливий нюанс, якщо вирішили купити акумулятор з функцією швидкої зарядки, потрібно переконатися, що пауербанк підтримує ту ж технологію «швидкого живлення», що і смартфон.

Порти «банок»

Якщо плануєте заряджати від акумулятора тільки телефон, можна заощадити і купити батарею тільки з одним вихідним портом. Якщо телефонів буде кілька і передбачається зарядки ще й інших пристроїв, то потрібно брати акумулятор, відразу з кількома роз’ємами. Найчастіше у «комплекті» йдуть USB Type-A, Micro-USB та USB Type-С.

Кількість зарядів

При виборі повербанку можна самостійно підрахувати, наскільки зарядок телефону вистачить повного акумулятора «банки». Зробити це можна таким чином: ємність акумулятора телефону помножити на 1,5 і розділити на кількість мАг пауербанку. Наприклад, якщо батарея в телефоні 2300 мАг, а портативна зарядка розрахована на 10 000 мАг, то спочатку ми 2300 множимо на 1,5, а після ділимо на 10 000. У результаті отримуємо 2,89. Тобто повного заряду повербанку вистачить на те, щоб майже тричі повністю зарядити смартфон.

Додаткові функції

До деяких моделей акумуляторів комплектується невелика сонячна панель. Цілком зарядити «банку» вона навряд чи зможе, але частково поповнити заряд – цілком впорається.

Ще одна додаткова функція акумулятора – можливість наскрізного заряду, коли пристрій сам заряджається від мережі, але одночасно заряджає і телефон. За цю функцію доведеться трохи доплатити, тож подумайте одразу потрібна вона чи ні.

Також на ринку є моделі повербанків із бездротовою зарядкою. На корпусі пристрою є спеціально помічений «майданчик», куди слід покласти смартфон або інший гаджет. Але при використанні цієї функції заряджання відбувається повільніше, оскільки при цьому сильно розсіюється енергія.

З додаткових функцій деякі «банки» можуть бути забезпечені ліхтариком. Світити він буде довго, тому що споживає мало потужності.

У комплекті до акумулятора найчастіше йде лише один шнур – той, що заряджає безпосередньо повербанк від мережі. Для того, щоб «живити» смартфон, модем, планшет або ноутбук, у вас повинен бути власний «перехідник».

Ціна акумулятора

Ринок пауербанків величезний, можна вибрати акумулятор як відомої марки, так і не дуже популярного або розкрученого бренду. Ціна на зарядні пристрої різна. Так, «банка» на 10 000 мАг у середньому коштує 1,2 – 1,4 тис грн, але є моделі ціною до тисячі гривень. За потужність 20 000 мАг доведеться віддати до 2 тис грн.

За акумулятор від 30 000 та вище просять від 4 до 8 тис грн. Дорогі моделі оснащені сонячною панеллю. Пауербанк невідомої марки, але з батареєю на 30 000 мАг може коштувати 3,5 тис грн.

Увімкнути мережу

Якщо Інтернет проходить у квартиру оптоволоконним кабелем, то під час відключень світла повербанк допоможе не залишитися без мережі. Для цього його потрібно підключити до роутера, але потужність акумулятора повинна бути не нижче такої, що роутер споживає. Найкращий варіант – це «банка» на 15-20 000 мАг.

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