Які басейни нині працюють у Дніпрі та скільки коштує абонемент

Плавання заспокоює нервову систему та допомагає зняти стрес, а також нагадує про літні дні. Якщо у теплу пору року поплавати можна було у річках області, то з настанням холодів робити це проблематично. Тому на допомогу приходять криті басейни у ​​фітнес-центрах. Купуючи абонементи, клієнти спортзалів підтримують економіку країни і дають можливість іншим отримувати зарплату.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку закритих басейнів у Дніпрі.

У клубі SportLife басейн – це чотири доріжки по 25 метрів. Купити разове відвідування басейну або абонемент на місяць неможливо, мінімальний термін на який продають абонементи – 3 місяці. Поплескатися у басейні коштуватиме 6,9 тис грн. За цю суму клієнт отримає можливість не тільки плавати, а й відвідувати тренажерний зал, користуватися сейфом, йому також будуть доступні групові фітнес-заняття. Для зручності клієнтів на сайті клубу є спеціальний розділ, де можна перевірити чи працюють комунікації – світло та вода у спортивному закладі чи ні.

Поплавати у басейні фітнес-клубу Fit House коштуватиме 4,5 тис грн на місяць. Якщо абонемент розрахований на більшу кількість днів – він буде дешевшим. Наприклад, 3 місяці коштуватимуть 12 тис. грн. за ці гроші клієнт отримує доступ до тренажерного та кардіо залів, можливість плавати в басейні, відвідувати соляну кімнату та лазню, користуватися сейфом та ходити на групові заняття. Басейн з широкими доріжками та 25 метрів у довжину. У клубу є свій телеграм-канал, де повідомляється про зміни у роботі закладу та наявності води та світла у спортзалі.

Місячне відвідування басейну у спортивному клубі Human коштуватиме 5,5 тис грн. Додатково клієнт має можливість ходити на групові заняття, займатися в тренажерному залі, відвідувати сауну. Також йому видадуть халат та рушник. Розміри басейну в клубі – це 25 метрів довжина доріжки та 8,5 метрів ширина самої «ванни». Глибина басейну – 1,8 метра.

Разове відвідування басейну в «Метеорі» коштуватиме 350 грн. При цьому клієнту є можливість займатися в тренажерному залі. Це один із небагатьох клубів, де є можливість не купувати абонемент на місяць, а платити за кожне відвідування. Причому, якщо плавати з 6 до 7 ранку – це буде коштувати 260 грн, якщо після 20:00 вечора – 270 грн. Також у «Метеорі» є знижки для пенсіонерів і для них діє ціна від 150 до 220 грн. за разове відвідування, залежно від часу доби. Місячний абонемент на 4 відвідування клубу коштуватиме тисячу гривень. 8 занять коштуватимуть 1,7 тис. грн. У басейні 10 доріжок, довжина кожної – 25 метрів.

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