Тут був «Нью-Йорк» і вугільні склади: яка будівля у Дніпрі не змінилася за 100 років (ФОТО)

У Дніпрі не так багато старовинних будівель, які «дійшли» до наших днів у своєму практично первозданному вигляді. Одне з них знаходиться в центрі Дніпра, сотні городян проходять повз кожен день, але через бляклий колір і розмаїття вивісок розглянути старовинну будівлю першого ділового центру Дніпра складно.

Будинок Євсея Сухотинського у Дніпрі знаходиться на колишній Первозванівській вулиці. І якщо першим прообразом торгово-ділового центру в тодішньому Дніпрі можна було назвати будинок купця Бабушкіна, то аналогічну будівлю збудував і підприємець Євсей Сухотинський. Він мав три лавки на Нижньо-Троїцькому ринку. Вирішено було будувати саме на місці цих крамниць. Будівля вийшла триповерхова, мала 5 торгових приміщень у підвалі та на першому поверсі, а також контори на другому та третьому. Серед «постояльців» було страхове товариство з незвичною назвою «Нью-Йорк», товариства фабричних та вугільніх складів.

Частину будівлі Сухотинський використовував для власних потреб – розмістив там свою млиново-будівельну контору.

Будівля була зведена в 1913 році, а вже в 1918 тут розпочало роботу відділення народного банку, який став одним із найвпливовіших у місті. Будинок Сухотинського вважався одним із центрів ділового життя Дніпра. Крім банку тут працювало суспільство взаємного кредиту.

У середині 1920-х років будинок почав використовувати як адміністративний. Тут розміщувалася велика кількість різних організацій від Дніпроенерго до Транстехконтори і обласної стрілецько-мисливської комісії.

Цікаво, що якщо сусідній з будинком Сухотинського дім Бабушкіна насилу пережив Другу світову війну і був зруйнований настільки, що від нього залишилася лише «коробка», то будівля, яка стоїть поруч, не постраждала і сьогодні ми бачимо її такою, якою вона була задумана архітектором .

Сьогодні приміщення тут здаються в оренду різним підприємцям, частину будівлі займають магазини.

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