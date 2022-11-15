Здавали в оренду навіть підвал: як виглядав перший торговий бізнес-центр у Дніпрі

Будинки на центральному проспекті Дніпра 100 років тому виглядали зовсім інакше. Але пошкоджені під час воєн, революцій пожежами та бомбардуваннями вони хоч і були відновлені, але втратили свій оригінальний вигляд назавжди.

На розі колишньої вулиці Первозванівської та Катерининського проспекту у 1913 році звели величезний за тими мірками чотириповерховий будинок. Свого роду це був один із перших торгових центрів у тодішньому Дніпрі. Перші два поверхи займали магазини, а ще два поверхи відводились під контори. Ініціатором будівництва такого бізнес-торгівельного центру виступив купець Андрій Бабушкін. Його родина володіла великою кількістю торгових крамниць на Нижньо-Троїцькому ринку, він вирішив зібрати їх усі в одному приміщенні. Ідея така виникла у купця 1910 року. Рік знадобився на те, щоб отримати у Міської Думи право на перебудову крамниць і лише вісім місяців – з січня по серпень 1913 для того, щоб звести будинок. Окрім поверхів, у ньому в оренду здавали навіть підвал.

У будівлі розміщувалися кредитні установи, товариства заводчиків та фабрикантів, різні магазини, де можна було купити снасті для риболовлі або все необхідне для полювання, занять спортом, продавали товари для дітей. Під час німецької окупації Дніпра у приміщенні працювали комісійні магазини.

1943 року під час визволення Дніпра в будівлі спалахнула пожежа, після якої вона перетворилася на руїни. Вигоріли дерев’яні перекриття, рами вікон, не було даху і дверей. Від величезного будинку залишилася лише коробка.

Будівлю відновили лише до 1950 року, але зовні вона вже не нагадувала те, що було раніше. Все було перебудоване, а декоративну ліпнину, що робила цей дім одним із найкрасивіших будинків у Дніпрі до Другої світової війни, вирішили не відновлювати. Змінилося і його призначення, тепер тут розміщувалися не контори та магазини, а гуртожиток тресту Дніпровськпромбуд.

На першому поверсі будівлі розмістився магазин риби, який пропрацював там до 2008 року. Також у будівлі розміщувався готель. Але тепер воно віддано в найм різним підприємцям.

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