Як виглядає зникаючий цвинтар тварин у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі є 8 неофіційних цвинтарів, де люди ховають своїх домашніх улюбленців. Частина з них розташована на лівому, а частина – правому березі. Усі вони є нелегальними.

Один з таких цвинтарів знаходиться на житловому масиві Перемога-6. Ще кілька років тому на галявині неподалік Коси налічувалося понад сотня могил з надгробками та огорожами. Поховання на цій території продовжуються не один десяток років. Але могил небагато через те, що раніше їх часто руйнували підлітки. Школярі регулярно приходили на цвинтар для проведення різних «обрядів», а також просто лоскотали собі нерви, перебуваючи пізно ввечері серед могил.

Тут ховали і продовжують ховати не лише собак та кішок, а й шиншил, папуг. Біля деяких могил можна побачити справжні гранітні таблички, з фотографією тварини та зворушливими словами, а також роками життя домашнього улюбленця. Інші видає лише невеликий насип землі, огороджений купою каміння та саморобний хрест із дерев’яних кілок.

Кілька років тому цвинтар почав зменшуватися в розмірах. На території, де він знаходиться, розгорнулося будівництво і зараз клаптик землі, на якому власники тварин ховають своїх вихованців зменшився в кілька разів. Декілька місяців тому поряд зі звіриним некрополем почали будувати дорогу від яхт-клубу «Січ» у бік Коси на річці.

Від цвинтаря залишилася лише чверть його колишніх розмірів. Швидше за все, у майбутньому його буде засипано землею, а на місці самодозволених поховань може з’явитися облаштована пішохідна зона.

В Україні заборонено ховати тварин на території населених пунктів, оскільки вони можуть мати потенційну загрозу для людини. У разі смерті домашнього улюбленця її власники мають звернутися до КП «Зооконтроль» – вони приїдуть за померлою твариною. Також їм потрібно дзвонити, якщо побачили мертвого звіра на вулиці.

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