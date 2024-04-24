Скільки коштує квадратний метр житла у різних районах Дніпра: квітень 2024 року

У середньому квадратний метр житла у Дніпрі оцінюється у 31,5 тис грн. Найдешевше квадратні метри у Новокодацькому районі – в середньому за один просять 31,1 тис грн, найдорожче – у Соборному районі 51,4 тис грн. У Центральному та Шевченківському районі вартість кв м приблизно однакова – 39,4 тис грн.

Журналісти dnepr.info вирішили дізнатися де найдешевші квадратні метри, а де – у найдорожчі.

АНД-район

Середня ціна на квадратні метри в АНД районі становить 35,2 тис. грн. Найдорожче продають квадратні метри у Березанівці 53,5 тис грн і на житловому масиві Кам’янської – 41,8 тис грн Найдешевше – 27,6 тис грн у районі Клінчк та Старе Клочко – 32,4 тис грн.

Індустріальний район

Середня ціна на квадратний метр у цьому районі в середньому від 34,7 тис грн. Найдешевше продають нерухомість у районі Нового Клочка – 27,2 тис грн. Найдорожче продають квадратні метри в районі Лісопарк – 57,1 тис грн за кв м. Житло на Лівобережному обійдеться в середньому 37 тис грн за кв м.

Самарський район

Середня вартість квадратних метрів у Самарському районі становить 31,4 тис грн. Найдешевше продають нерухомість на житловому масиві Південний – 27,6 тис грн. Найдорожче – в Одинківці – в середньому просять 58,7 тис грн за кв. м. Трохи дешевше Ігрень – тут у середньому хочуть отримати 55,5 тис грн за кв м.

Новокодацький район

У Новокодацькому районі середня ціна на квадратні метри від 31,5 тис грн. Найдешевше продаються квартири на Західному – в середньому просять 25,9 тис грн за кв м і в районі Таромського – кв. м продають від 21,5 тис грн у середньому.

Найдорожче житло у Діївці-2, вартість квадратного метра 45,7 тис грн. Квадратний метр на вітрилі коштує в середньому 35,9 тис грн, а на Червоному Камені – 34,9 тис грн.

Чечеловський район

Квадратний метр житла в Чечелівському районі Дніпра оцінюється в середньому в 34,1 тис грн Найдорожче продають нерухомість на Шляхівці – просять у середньому 63,1 тис грн за кв м. Надйшевше – на Тітова, тут в середньому кв м оцінюється у 32,6 тис грн.

Центральний район

Щоб жити в Центральному районі Дніпра, потрібно бути готовим віддати в середньому 41,3 тис грн за кв м житла. Найдешевше житло тут у Рибальській балці – в середньому 30,8 тис грн за кв м. Найдорожче обійдуться квадратні метри на проспекті Яворницького – 52,2 тис грн. парку Глоби. Житло на набережній обійдеться в середньому від 49,3 тис. грн за кв м.

Шевченківський район

У цьому районі Дніпра один квадратний метр у квартирі чи приватному будинку оцінюється в середньому у 42,1 тис. грн. Найдешевші кв м – на 12 кварталі – 31,6 тис грн за 1 кв м у середньому. Найдорожче коштуватимуть квартири у центрі міста 51,3 тис грн. Трохи дорожче за 41,7 тис грн за кв м обійдеться нерухомість на вулиці Грушевсього, Січових Стрільців.

Соборний район

У Соборному районі міста середня вартість квадратного метра оцінюється власниками нерухомості у 52,1 тис. грн. Найдешевше – 38,7 тис грн у середньому обійдеться кв м житла на житловому масиві Перемога-6, трохи дорожче 39,5 тис грн – коштують кв м на житловому масиві Сокіл.

Для тих, хто хоче купити квартиру в районі ДІІТу, необхідно приготуватися витратити 48,8 тис грн за кв м. Аналогічна ціна зафіксована і в районі Підстанції, Лагерного, Перемоги-2. Щоб жити біля парку Шевченка, потрібно викласти в середньому 56,4 тис грн за кв м. Приблизно стільки ж коштує кв м нерухомості в районі Перемоги-1.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: