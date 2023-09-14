Заряджайте все: де сьогодні у Дніпрі вимкнуть світло з 8 до 18

Підготуйтеся!

Сьогодні, 14 вересня, у Дніпрі вимикатимуть світло на 10 годин – з 8:00 до 18:00.

Причина – проведення планових ремонтних робіт компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 14 вересня з 8:00 до 18:00 буде припинено подачу електроенергії на

Запорізькому шосе, 40, 48.

Якщо у вас виникли проблеми у комунальній сфері, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи чекати відключень електроенергії з 1 жовтня: у Міненерго зробили важливу заяву.

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