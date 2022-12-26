Зарплата 50 тис грн: ТОП-10 вакансій з віддаленою роботою у Дніпрі

Під час карантинних обмежень через коронавірус багато мешканців Дніпра перейшли на віддалену роботу. Деяким перехід давався важко, складно було планувати свій робочий день, іншим працювати дома так сподобалося, що тепер вони шукають тільки віддалену роботу. Журналісти dnepr.info зібрали добірку незвичний вакансій із дистанційною роботою та дізналися, скільки можна заробити у Дніпрі, не виходячи з дому.

Керівник відділу закупівлі сільськогосподарської продукції може заробити у Дніпрі від 20 до 50 тис. грн на місяць. Щоб працювати дистанційно потрібно мати 5 років стажу, а до обов’язків входить закупівля і перевірка якості товару та супровід операції з його відвантаження.

Дистанційна робота у Дніпрі є і для сімейного лікаря. В обов’язки входить надання онлайн-консультацій із застосуванням телемедицини, інтерпретація результатів аналізів та обстежень пацієнтів, консультування та складання плану обстеження та лікування. Від претендента чекають досвід роботи на аналогічній посаді від 5 років, наявність вищої профільної освіти, знання комп’ютера. Він повинен мати гарні комунікаційні навички, бути пунктуальним, уважним та добре ставитись до людей. Платити обіцяють від 18 до 20 тис. грн на місяць.

Майстер-приймальник автомобілів, працюючи дистанційно, зможе заробити в Дніпрі від 20 до 35 тис грн. Все, що від нього потрібно – це досвід роботи автомеханіком або дефектувальником від року та знання пристрою автомобіля. На новій роботі йому потрібно буде оцінювати вартість ремонту автомобіля по фото.

Робота на дому також пропонується швачкам м’яких меблів. Обіцяють платити від 15 до 30 тис. грн. В обов’язки входить пошиття та крою чохлів за лекалами. Від претендента вимагається відповідний досвід.

А ось конструктор-технолог корпусних меблів, сидячи вдома, може отримувати від 12 до 25 тис грн. Претенденту потрібно знати програми для подачі виробу, вміти його розробити, креативно мислити і знати, що таке «складальні креслення».

Лікар-психіатр, працюючи віддалено, може отримувати від 10 до 30 тис грн на місяць, залежно від кількості клієнтів. Серед вимог: досвід роботи від 2-х років, профільна вища освіта та робота в медичній установі на момент подання резюме.

Менеджер з контролю якості обслуговування клієнтів, працюючи дистанційно, може отримувати від 10 до 18 тис грн. За ці гроші потрібно буде контролювати продавців, показники усіх інших співробітників, перевіряти наскільки вони дотримуються регламентів та оцінювати взаємодію менеджера згідно розробленої документації.

Від 12 до 16 тис грн може заробити у Дніпрі автор наукових праць на тему архітектура чи фізика. Майбутньому співробітнику потрібно буде писати наукові статті, збирати інформацію на тему та вміти вести листування згідно з технічним завданням.

Від 7 до 15 тис. грн може отримати продавець-консультант, якщо працюватиме в домашніх стінах. Робота пропонується в Інтернет-магазині, потрібно буде продавати косметику та продукти для здоров’я, одяг та інші споживчі товари. До обов’язків входить консультація по телефону потенційних клієнтів. Щоб отримувати 7 тис грн, потрібно прийняти 300 дзвінків, але якщо їх буде менше ставка не зміниться, а ось якщо більше – працівник отримає бонуси.

Також, дистанційну роботу в Дніпрі пропонують компаньйонці. У її завдання входитиме спілкування телефоном, листування та підтримка тем із співрозмовником. За годину обіцяють платити 100 грн, а зайнятість на день складатиме 2-3 години.

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