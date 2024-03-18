“Запізнилися” на два місяці: у Дніпрі в ботсаду розквітли гіпеаструми (ФОТО)

У ботанічному саду Дніпровського національного університету розквітли неймовірно гарні гіпеаструми.
Про це повідомив директор ботсаду Анатолій Кабар.
За його словами, квіти “запізнилися” – зацвіли на два місяці пізніше.
18.03.2024 року. Ботанічний сад ДНУ. Тропіки за склом. У цьому році гіпеаструми заквітували на два місяці пізніше. Та й багато іншого. Причина – запізніле включення централізованого опалення. Стресс. Як ти печі не топи. Результат добре помітний. На жаль. Добре, що всі вони живі! – написав він.
У коментарі журналісту dnepr.info пан Анатолій повідомив, що зазвичай ці квіти цвітуть у січні.
Це гіпеаструм гібридний. Вони повинні квітнути у січні, – сказав він.
Зазначимо, гіпеаструм – рослина родини амарилісові. Назва роду походить від давньогрецьких слів «вершник» і — «зірка».
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки.
Читайте також:
Автор:
Дніпровські блогери продовжують розкривати таємниці Дніпра.
У Дніпрі сусідка вдарила чоловіка, бо той зробив йому зауваження.
До того, як у Дніпрі з'явився Новий міст, на його…
У Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів.