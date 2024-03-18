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  • “Запізнилися” на два місяці: у Дніпрі в ботсаду розквітли гіпеаструми (ФОТО)

“Запізнилися” на два місяці: у Дніпрі в ботсаду розквітли гіпеаструми (ФОТО)

Сьогодні 14:52
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Зазвичай ці квіти цвітуть у січні.

Новости Днепра про

У ботанічному саду Дніпровського національного університету розквітли неймовірно гарні гіпеаструми.

Про це повідомив директор ботсаду Анатолій Кабар.

За його словами, квіти “запізнилися” – зацвіли на два місяці пізніше.

18.03.2024 року. Ботанічний сад ДНУ. Тропіки за склом. У цьому році гіпеаструми заквітували на два місяці пізніше. Та й багато іншого. Причина – запізніле включення централізованого опалення. Стресс. Як ти печі не топи. Результат добре помітний. На жаль. Добре, що всі вони живі! – написав він.

Новости Днепра про

Новости Днепра про

Новости Днепра про

У коментарі журналісту dnepr.info пан Анатолій повідомив, що зазвичай ці квіти цвітуть у січні.

Це гіпеаструм гібридний. Вони повинні квітнути у січні, – сказав він.

Зазначимо, гіпеаструм – рослина родини амарилісові. Назва роду походить від давньогрецьких слів «вершник» і — «зірка».

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть оштрафувати за придбання та продаж першоцвітів: на скільки.

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