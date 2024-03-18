«Опоздали» на два месяца: в Днепре в ботсаду расцвели гиппеаструмы (ФОТО)

В ботаническом саду Днепровского национального университета расцвели невероятно красивые гиппеаструмы.
Об этом сообщил директор ботсада Анатолий Кабар.
По его словам, цветы «опоздали» — зацвели на два месяца позже.
18.03.2024 года. Ботанический сад ДНУ. Тропики за стеклом. В этом году гиппеаструмы зацвели на два месяца позже. Да и многое другое. Причина — запоздалое включение централизованного отопления. Стресс. Как ты печи не топи. Результат хорошо заметен. К сожалению. Хорошо, что все они живы! — написал он.
В комментарии журналисту dnepr.info Анатолий сообщил, что обычно эти цветы цветут в январе.
Это гиппеаструм гибридный. Они должны цвести в январе, — сказал он.
Отметим, гиппеаструм — растение семейства амариллисовые. Название рода происходит от древнегреческих слов «всадник» и — «звезда».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре могут оштрафовать за приобретение и продажу первоцветов: на сколько.
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