Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця

Якщо економити.

Як зазначив під час вечірнього брифінгу Олександр Вілкул, о 3:20 ночі 8 червня вода з Каховки перестала надходити до Південного водосховища, з якого беруть воду для 70% споживачів Кривого Рогу.

Води у водосховищі залишилося на півтора місяця, і це тільки у випадку тотальної економії.

У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні – наголошую при економному – на 1,5 місяця”, – сказав Вілкул. За ці півтора місяця необхідно буде реалізувати низку проєктів, які допоможуть забеспечити місто водою. Сьогодні відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми будемо реалізовувати одночасно три проєкти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало, – сказав він. Водночас поки що місцевий водоканал працює без збоїв, а якість води контролюють фахівці. Нагадаємо, раніше Дніпроводоканал зробив важливу заяву щодо водопостачання в обласному центрі.

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