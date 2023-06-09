Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця

Сьогодні 11:12
просмотров

Якщо економити.

Новости Днепра про Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяця

Як зазначив під час вечірнього брифінгу Олександр Вілкул, о 3:20 ночі 8 червня вода з Каховки перестала надходити до Південного водосховища, з якого беруть воду для 70% споживачів Кривого Рогу. 

Води у водосховищі залишилося на півтора місяця, і це тільки у випадку тотальної економії. 

У самому водосховищі Південному, завдяки заздалегідь проведеним роботам, маємо запас при економному споживанні – наголошую при економному – на 1,5 місяця”, – сказав Вілкул.
 
За ці півтора місяця необхідно буде реалізувати низку проєктів, які допоможуть забеспечити місто водою. 
 

Сьогодні відбулася нарада під головуванням президента України Володимира Олександровича Зеленського, на якій я доповів ситуацію та шляхи вирішення. Ми будемо реалізовувати одночасно три проєкти. Один – спільно з Агентством відновлення та розвитку інфраструктури. Два – силами міста. Відповідальність величезна, часу дуже мало, – сказав він. 

Водночас поки що місцевий водоканал працює без збоїв, а якість води контролюють фахівці. 

Нагадаємо, раніше Дніпроводоканал зробив важливу заяву щодо водопостачання в обласному центрі. 

Читайте також:

Новости Днепра про Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяцяУкраїнська Новости Днепра про Запасів води у частині Кривого Рогу залишилося на півтора місяцяРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:59
    Росіяни створили фейкову сторінку начальника Дніпропетровської ОВА у соцмережі: будьте уважні

    Дотримуйтеся інформаційної гігієни!

    Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика
    Новини Дніпра
    Вчора 18:13
    Має психічне захворювання: на Дніпропетровщині розшукують 8-річного хлопчика

    Потрібна ваша допомога!

    У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці
    Новини Дніпра
    Вчора 16:49
    У Дніпрі у п’ятницю два трамваї тимчасово змінять маршрут: подробиці

    Важливо!

    На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців
    Новини Дніпра
    Вчора 16:14
    На Дніпропетровщині затримали хакера, який зламав тисячі акаунтів українців

    У Новомосковську затримали хакера.

    Наверх