Запасов воды в части Кривого Рога осталось на полтора месяца

Как отметил во время вечернего брифинга Александр Вилкул, в 3:20 ночи 8 июня вода из Каховки перестала поступать в Южное водохранилище, из которого берут воду для 70% потребителей Кривого Рога.
Воды в водохранилище остались на полтора месяца, и это только в случае тотальной экономии.
В самом водохранилище Южном, благодаря заранее проведенным работам, имеем запас при экономном потреблении — отмечаю при экономном — на 1,5 месяца», — сказал Вилкул.
За эти полтора месяца необходимо будет реализовать целый ряд проектов, которые помогут обеспечить город водой.
Сегодня состоялось совещание под председательством президента Украины Владимира Александровича Зеленского, на котором я доложил ситуацию и пути разрешения. Мы будем реализовывать одновременно три проекта. Один – совместно с Агентством восстановления и развития инфраструктуры. Два – силами города. Ответственность огромна, времени очень мало, – сказал он.
В то же время, пока что местный водоканал работает без сбоев, а качество воды контролируют специалисты.
Напомним, ранее Днепроводоканал сделал важное заявление по водоснабжению в областном центре.
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